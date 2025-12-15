Rodríguez Recio sostiene que utilizó a Delgado como testaferro en algunas operaciones y no al revés . - EUROPA PRESS

VALLADOLID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El letrado Jesús Rodríguez Recio, uno de los catorce encausados en el juicio de la 'trama eólica' que se celebra desde hace ya tres meses en la Audiencia de Valladolid, ha negado este lunes que actuara como testaferro del principal inculpado, el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, para ocultar el origen de las dádivas que este último recibía presuntamente de empresarios para el desbloqueo administrativo de sus parques eólicos y, por contra, ha llegado a confesar que fue él quien utilizó como sustituto u hombre de paja al exalto cargo de la Junta, al que en todo momento se refiere como "amigo", para llevar a cabo distintas operaciones societarias.

El abogado, cuyo largo y pormenorizado interrogatorio inició el pasado jueves el Fiscal Anticorrupción, ha seguido este lunes respondiendo a las preguntas del acusador público sobre las distintas sociedades que creó en el periodo investigado, Trough Trade, Solar Landworks, Fider Trade y Samuño Activos, y su relación con Delgado al objeto de tratar de demostrar que el interpelado ejercía el papel de testaferro del entonces viceconsejero económico, aunque Rodríguez Recio ha negado tal extremo y ha manifestado que en alguna operación utilizó él mismo al alto cargo de la Junta para dicho fin.

El acusado, en declaraciones recogidas por Europa Press, se ha referido así a la operación desarrollada en mayo de 2012 por la cual hizo figurar a Delgado como la persona que estaba al frente de su sociedad Solar Landworks, "una tontería" cometida que, como así ha advertido, rectificó meses después e incluso cuando dicha mercantil fue adquirida en abril de 2014 por Samuño Activos, una de las sociedades que el principal encausado creó a partir de 2011 cuando dejó su responsabilidad en la Administración regional.

Aunque en la compra figuraba Delgado como la persona que aglutinaba ambas sociedades, Rodríguez Recio ha explicado que el objetivo final es que las dos empresas recalaran en sus manos. "Estaba decidido a que fueran mías, y así ocurrió al final", ha mantenido el letrado, a quien entonces el acusador público ha preguntado si eso supone que utilizó al exviceconsejero como testaferro. "¡Pues sí señor, y no al revés, y lo hice en ese momento, técnicamente, como solución puramente mercantil!", se ha justificado Rodríguez Recio.

El interrogado también ha explicado que en aquellas fechas no le interesaba figurar a la cabeza de sociedades en España porque, como así ha llegado a reconocer gráficamente, contaba desde 2007 con una "patata caliente", en referencia a los más de 2,5 millones de euros que había depositado, sin aflorar, en Mónaco en la cuenta de la sociedad 'offshore' de nacionalidad panameña que constituyó bajo el nombre de Fider Trade.

EL DINERO SIN AFLORAR EN MÓNACO, "UNA PATATA CALIENTE"

Ha justificado que dicha cuantía formaba parte de los honorarios por los servicios que tanto él como el letrado ya fallecido Francisco Aguirre, de Aguiase S.L, habían prestado al empresario eólico Carlos Galdón, de Avanzalia, por una serie de trabajos, entre ellos la conexión a la red del parque eólico Zarapicos que promovía el industrial y la adquisición para el citado promotor de los parques de Peñacabra y Pico Milano, labores por las que, en virtud del contrato suscrito el 20 de julio de 2007, esperaban obtener cerca de 12 millones.

Aunque Fiscalía Anticorrupción sostiene que tales ingresos son dádivas que el empresario eólico se vio obligado a entregar, el acusado lo enmarca en el pago de los servicios encomendados, "mejor o peor hechos", y ha resumido que él percibió, vía Mónaco y por decisión del propio Galdón, un total de 2.475.000 euros y Aguirre, también a través de otra 'offshore' en el país monegasco, 2.125.000 euros, más otros 280.000 en España y 70.000 más través de un turismo Mercedes.

"Cuando tienes ese dinero en el extranjero, los bancos vienen incluso a España a visitarte para comprobar que estás vivo", ha apuntado Rodríguez Recio, quien ha precisado que a ese dinero recibido, cerca de 4.600.000 euros, se suman otros casi cinco millones que Galdón les entregó el 18 de diciembre de 2009 en forma de siete unidades fotovoltaicas con una potencia de 12 megavatios.

Para lo que el letrado no ha tenido una explicación razonable es por qué el contrato de servicios con Avanzalia fue suscrito en julio de 2007 y la cuenta que Rodríguez Recio aperturó en Mónaco a nombre de Fider Trade se produjo cuatro meses antes, el 29 de marzo, antes incluso de que él y Francisco Aguirre realizaran los supuestos trabajos por los que percibieron sus honorarios. "¿No será que usted estaba cobrando en nombre de otra persona, en nombre de Rafael Delgado?", le ha presuntado el acusador público.

DELGADO, "¿POBRE DE SOLEMNIDAD?"

A lo largo de su declaración durante cuatro horas, prestada únicamente a preguntas del acusador público y de las defensas, el acusado ha reiterado que su relación empresarial con Rafael Delgado se inició a raíz de que este último dejara todas sus funciones en la Junta en 2011 y que la misma tiene su origen en la relación de amistad que ambos tenían por haber coincidido en la Facultad de Derecho, andadura profesional conjunta en la que el declarante ha mantenido que se comprometió a financiar a su amigo. "Cuenta conmigo a efectos de aportar capital, le dije entonces para aquellos proyectos en los que pudiera iniciarse", ha indicado Rodríguez Recio en un intento por justificar las constantes aportaciones dinerarias que hizo en el periodo investigado en favor de Delgado, al que incluso llegó a costear suministros de agua y luz.

"¿Pero es que el señor Delgado era entonces pobre de solemnidad, de qué vivía?", ha llegado a preguntarle, en tono irónico, el acusador público, a lo que el supuesto testaferro del exviceconsejero de Economía ha respondido insistiendo en que su amigo "acababa de iniciar una carrera profesional en solitario y carecía del capital suficiente".

El juicio entrará este martes en una nueva jornada con el interrogatorio a otro de los encausados, el empresario Alberto Esgueva, uno de los presuntamente mayor beneficados en la 'trama eólica' al haber obtenido un total de 47,1 millones de euros por la reventa a Iberdrola de un paquete de acciones por las que pagó años antes la ridícula cifra de 24.000 euros.