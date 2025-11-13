En rojo las reservas de sangre del grupo 0+

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl) registra en nivel rojo el estado de las reservas de sangre del grupo 0+, por lo que se precisa y urge la donación "lo antes posible" de este tipo.

Así consta en el estado de las reservas de sangre en Castilla y León a 13 de noviembre consultado por Europa Press que además contempla en nivel naranja las reservas de sangre de cuatro grupos: A-, 0-, B- y AB-, lo que supone que es necesario donar "en los próximos días".

Por su parte, el resto de los grupos, A+, B+ y AB+, no son deficitarios por lo que hay que acudir a donar este tipo de sangre "de manera habitual".

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación ha aprovechado la celebración del Día Mundial de la Bondad, que se conmemora este 13 de noviembre, para recordar a los ciudadanos que donar sangre es uno de los gestos "más grandes: anónimo, desinteresado y profundamente humano". "No esperas nada pero alguien, en algún lugar, volverá a sonreír gracias a ti", asevera Dona Sangre que ha insistido en su mensaje de que la bondad vive en los pequeños gestos.