En rojo las reservas de sangre del grupo A+ y recuperadas las de 0+ y 0

Gráfico difundido por @donasangreCYL sobre la situación de las reservas de sangre a 9 de diciembre - @DONASANGRECYL

VALLADOLID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) ha iniciado la segunda semana del mes de diciembre con déficit en las reservas de sangre del grupo A+, que están en rojo, mientras que se han recuperado las de los tipos 0+ y 0-, que ya se encuentran en verde.

Por su parte, las reservas del resto de los grupos, A-, B+, B-, AB+ y AB-, siguen en nivel amarillo, lo que supone que hay que acudir a donar en las próximas semanas.

Así consta en el estado de los niveles de sangre a martes 9 de diciembre publicado por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación y consultado por Europa Press. Dona Sangre ha aprovechado las redes sociales para hacerse eco de la situación deficitaria de sangre del tipo A+.

"Estas fechas también necesitan tu solidaridad, acude a los puntos fijos cada una de las provincias de Castilla y León y El Bierzo. Te espera una sorpresa: un marco navideño para tu foto 'Regala vida en Navidad'", pide Dona Sangre.