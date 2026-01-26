De la Rosa, a la espera de una reunión con Blanco esta semana tras la petición de un 'cara a cara' Martínez-Mañueco

VALLADOLID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE en Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha informado este lunes de que ha contactado con la directora de campaña del PP autonómico, Isabel Blanco, con la intención de mantener una reunión para analizar la posibilidad de cerrar un cara a cara electoral entre los candidatos del PP y del PSOE, Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Martínez.

De la Rosa ha precisado que contactó con Isabel Blanco el pasado viernes, tras lo que se emplazaron a mantener un encuentro esta semana para profundizar en la propuesta del PSOE, que ha pedido un cara a cara entre Fernández Mañueco y Martínez en la televisión pública.

Dicho esto, De la Rosa ha reconocido que la respuesta de la coordinadora de campaña del PP no fue "nada proactiva" a la posibilidad de ese debate a dos y ha apelado también a las declaraciones del propio presidente de la Junta el pasado sábado en las "dejó entrever que quiere esconderse en los debates a muchos".

Por otro lado, el secretario de Organización del PSCL ha reiterado el ofrecimiento de Carlos Martínez a Alfonso Fernández Mañueco de facilitar que gobierne la lista más votada, siempre, ha matizado, que PP y PSOE alcancen un acuerdo público previo a la celebración de los comicios del 15 de marzo.

"Lo vamos a mantener pero se tiene que producir antes", ha insistido De la Rosa que ha defendido que el pacto de que gobierne la lista más votada es bueno para Castilla y León para poder clarificar y dar certidumbre y confianza a los ciudadanos. "La gente está muy harta y muy cansada del desgobierno de la Comunidad", ha considerado.