De la Rosa pide a Mañueco presupuestos para contar con un dispositivo permanente ante los incendios

SORIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE en Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha pedido a Alfonso Fernández Mañueco presupuestos que permitan contar con financiación "para tener un dispositivo permanente contra los incendios".

De la Rosa ha mantenido este martes un encuentro con el PSOE de Soria donde se han abordado los asuntos de actualidad, en especial los incendios que desde hace más de un mes afectan a toda la Comunidad.

Así, ha lamentado lo que ha ocurrido con las "170.000 hectáreas calcinadas por el fuego en Castilla y León y la no respuesta de Mañueco en las Cortes", donde afirmó que el operativo había funcionado "correctamente".

De la Rosa ha incidido en la "mano tendida" del líder de los socialistas de la Comunidad, Carlos Martínez, al Gobierno de Castilla y León para poder disponer de unos presupuestos en 2026 y, con ellos, iniciar la reconstrucción tras los incendios que han asolado gran parte del oeste.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de sentar las bases para disponer de un pacto autonómico que, también, permita "blindar" el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios que se ha visto "superado por la ineficaz gestión de la Junta antes y durante los incendios".

"Pedimos a Mañueco responsabilidad y que presente presupuestos para que el operativo este permanentemente activo. Ante la absoluta falta de autocrítica, el cinismo y la soberbia de Mañueco no cabe otra cosa que pedir la dimisión", ha manifestado.

Así, ha apuntado que en seis meses "habrá la oportunidad de cesarlo en las urnas" ya que Mañueco está "alejado de la realidad social de Castilla y León y parece que las críticas no van con él".