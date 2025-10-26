El Rotary Club Valladolid concede su Premio Servir 2025 al actor y humorista Leo Harlem

El galardón se entregará en una Gala Benéfica Premio Servir 2025 que se celebrará el 7 de noviembre

   La XXXIV edición de la Gala Benéfica Premio Servir del Rotary Club de Valladolid reconocerá la trayectoria del actor y humorista Leo Harlem por su destacada excelencia profesional y su contribución a la proyección de Valladolid.

   La Gala se celebrará el viernes 7 de Noviembre a partir de las 20.30 en las instalaciones del Restaurante El Bohío y contará con la presencia de autoridades, miembros del club, e invitados.

   La asistencia a la cena es libre previo pago del importe del cubierto (70 euros), que dará derecho a disfrutar de un ameno cóctel de bienvenida, los discursos del presidente del club y del propio Leo Harlem.

   Los fondos que se recauden se destinarán a los proyectos de servicio del Rotary Club de Valladolid a nivel local, nacional e internacional.

