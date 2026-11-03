Rubén Fernández y Kima Fuentes (Grupo Sibuya), elegidos Empresarios del Año 2026 por la FELE

Kima Fuentes (izquierda) y Rubén Fernández (derecha), fundadores del Grupo Sibuya, Empresarios del Año 2026, distinción otorgada por la Federación Leonesa de Empresarios (FELE). - FELE

LEÓN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) ha otorgado esta tarde a Rubén Fernández y Kima Fuentes (Grupo Sibuya) la distinción de Empresarios del Año 2026.

Grupo Sibuya es una empresa de restauración fundada en León en 2016. En una década ha crecido exponencialmente hasta construir un grupo empresarial con más de 100 millones de euros de facturación y 80 restaurantes en territorio nacional, Portugal y Andorra.

La Junta Directiva ha valorado su rápida capacidad de crecimiento y consolidación en apenas unos años, la innovación en su modelo de negocio, su capacidad de creación de empleo desde León y, especialmente, el espíritu emprendedor de sus jóvenes fundadores, que han sabido transformar una iniciativa empresarial en un proyecto de éxito con proyección nacional e internacional.