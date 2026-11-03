Rubio acusa a Pollán de pedir austeridad y multiplicar cargos e ironiza sobre el arraigo de Suárez Arca en Zamora

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de las Cortes y procuradora por León, Nuria Rubio, ha acusado al vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, de Vox, de predicar con la austeridad para multiplicar después los cargos en su departamento.

"Venían a acabar con los chiringuitos y han terminado pidiendo las llaves", ha ironizado Nuria Rubio que ha puesto "frente al espejo" a los de Vox y ha criticado en concreto que la Dirección General de Desregulación destine 600.000 euros a personal con una referencia expresa a dos puestos del entorno del vicepresidente con retribuciones superiores a 103.000 euros.

"Díganos en qué beneficia hoy esta estructura a la vida a una familia, de León y Castilla", ha preguntado Nuria Rubio a Carlos Pollán que ha respondido que los presupuestos de su departamento defienden a todos los ciudadanos que precisen apoyo de los servicios públicos de la Comunidad, "con una idea clara, ayudar a quienes están inmersos en la precariedad a salir de ella", ha remarcado.

El vicepresidente se ha reafirmado en que la Junta de Castilla y León recortará el gasto en cooperación internacional y ha insistido en que mientras una sola persona o una sola familia en Castilla y León lo esté pasando mal "ningún euro de las arcas públicas se irá a proyectos ajenos y extraños para la Comunidad".

Por otro lado, Nuria Rubio ha ironizado sobre el arraigo que quiere exigir Vox "con tanta gallardía y el pecho hinchado" para conceder ayudas en Castilla y León cuando no lo cumple en el caso concreto de sus representantes políticos, en referencia expresa a la candidatura de Miguel Suárez Arca, nacido en Asturias y residente en Ponferrada, que encabeza la lista al Congreso de los diputados por Zamora.

"Para pedir una ayuda pública hay que demostrar las raíces, pero para encontrarles un sillón a ustedes basta con localizar una provincia disponible, de verdad que son ustedes su meme", ha sentenciado la socialista a la que Pollán ha recordado que está colocada en su partido "de la mano de Ábalos, Cerdán y del señor Pedro Sánchez".