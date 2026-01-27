Rubio afea al alcalde de León por estar "más cercano" al PP que al PSOE y le "sorprende el vínculo" con Quiñones

Archivo - Nuria Rubio, vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León - PSOE LEÓN - Archivo

LEÓN, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del Partido Socialista de Castilla y León, Nuria Rubio, ha afeado al alcalde de León, José Antonio Diez, por estar "más cercano" al PP que al PSOE, al tiempo que le ha sorprendido el "vínculo especial" que tiene con el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Durante una rueda de prensa en la que la dirigente socialista ha abordado temas de actualidad política, Rubio ha asegurado que ni entiende ni comparte el "vínculo muy especial" que el regidor mantiene con el consejero. "De hecho, en alguna entrevista llegué a leer que el consejero Quiñones era el mejor político que tenía León fuera de la provincia. Yo creo que no representa lo que quieren los ciudadanos", ha argumentado.

Palabras, ha afirmado, que "no gustan" en el PSOE. Si bien asegura que el regidor "es libre de opinar y decir lo que quiera", ha cuestionado que una persona con "un cargo de responsabilidad tan importante" como la Alcaldía de la capital, esté "más cercano al Partido Popular con sus actitudes que la del Partido Socialista". "Pero no es algo que se lo tiene que hacer mirar él", ha zanjado.