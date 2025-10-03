Rubio recuerda que la Junta ya tuvo un protocolo antiaborto que "atacaba" a las mujeres y fue "frenado" por feministas

SEGOVIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE en Castilla y León, Nuria Rubio, ha recordado en Segovia que el gobierno de la Junta, durante la coalición de PP y Vox, ya intentó poner en marcha en la Comunidad un protocolo antiaborto que "atacaba directamente a las mujeres" y que fue frenado "gracias a las feministas", aunque todavía "sigue colgado en la web de la Junta".

En este sentido, Rubio ha añadido que "cuando las derechas tienen el poder en materia sanitaria, las que pierden son las mujeres", en referencia a la polémica en el Ayuntamiento de Madrid por el acuerdo PP-Vox para dar información a las solicitantes de aborto sobre el 'síndrome postaborto'.

Por otro lado, la socialista ha criticado que desde que Alfonso Fernández Mañueco gobierna en Castilla y León "se han pasado más de 100 millones de euros a la sanidad privada y se han perdido 340 profesionales que se han marchado a otros territorios".

Rubio, que ha visitado la sede segoviana del PSOE junto al secretario federal de Sanidad, Kilian Sánchez, ha subrayado la "preocupación intensa" de su partido por la situación de la sanidad regional y ha recordado que "las últimas grandes movilizaciones en Castilla y León siempre han sido por la sanidad".

La vicesecretaria socialista ha advertido de que el modelo del PP "no es el adecuado", ya que en 2025 "hay enfermos oncológicos que tienen que recorrer cientos de kilómetros para recibir tratamiento". En este sentido, ha señalado "la ausencia" de servicio público de radioterapia en Segovia, El Bierzo, Soria y Palencia.

Por su parte, el senador y secretario federal de Sanidad del PSOE, Kilian Sánchez, ha defendido el modelo público y ha criticado el trasvase de fondos a la privada en autonomías gobernadas por el PP. "En Madrid se han derivado más de 5.000 millones y la lista de espera ha aumentado un 64 por ciento", ha apuntado.

Sobre Castilla y León, Sánchez ha recordado que el Estado ha destinado más de 3.000 millones de euros a la sanidad pública y ha reprochado al Ejecutivo de Mañueco "no desarrollar políticas eficaces para reducir las listas de espera". "Segovia sigue teniendo un único hospital y con servicios externalizados", ha incidido.

MIR

El senador socialista también ha puesto el foco en la gestión de profesionales. Según ha explicado, las plazas MIR en la Comunidad han aumentado un 69,9 por ciento desde 2018, pero solo el 21 por ciento de los profesionales se quedan en Castilla y León. "No es una Comunidad atractiva para los jóvenes sanitarios", ha advertido.

Por último, Sánchez ha defendido que el proyecto socialista para "hacer de Castilla y León una tierra atractiva" lo encabezará el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez. "La sanidad pública hay que defenderla no con palabras, sino con hechos", ha sentenciado.