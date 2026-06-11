Rueda resalta que Galicia será polo automovilístico de referencia en la UE con la instalación SAIC

VALLADOLID 11 Jun. (EUROPA PRES) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha defendido que la autonomía se sitúa como un "polo de automoción de referencia" en la Unión Europea tras la decisión del fabricante automovilístico chino SAIC de instalar su primera fábrica en Europa en Ferrolterra.

Rueda se ha referido a este asunto antes de asistir a la toma de posesión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en las Cortes ubicadas en Valladolid. Allí ha señalado que el desembarco de automóviles en el puerto de Ferrol constituye "un paso más" que demuestra la apuesta de la firma por consolidar a Galicia como un referente automovilístico.

"Creo que es un paso más que demuestra la apuesta que están haciendo, una apuesta muy seria, por instalar su primera fábrica de automóviles en Europa y por consolidar a Galicia como un polo de automoción de referencia, no solo en España, ya lo somos, sino en toda Europa", ha reseñado el líder autonómico, quien ha subrayado que el desembarco de automómiles alienta "con prudencia" las perspectivas de la autonomía de producir piezas para el fabricante chino.

"Agradezco muchísimo la apuesta de SAIC por Galicia y la colaboración que estamos teniendo del Gobierno central en esta materia", ha asegurado el dirigente gallego.

PROYECTO DE SAIC

En concreto, SAIC ratificó oficialmente su decisión de apostar por Ferrolterra para su fábrica de coches eléctricos el pasado 1 de junio a través de un comunicado de su marca MG, en el que destacó este hito. Esa misma jornada, el Gobierno gallego declaró la planta como proyecto industrial estratégico.

La instalación estará ubicada entre Ferrol y As Pontes (A Coruña) y contará con una inversión inicial de 200 millones de euros en su primera fase. Las obras comenzarán en el año 2027 para estar operativa antes de que termine 2028.

El proyecto prevé la creación de 2.300 empleos, entre directos e indirectos, y alcanzará una producción de 120.000 coches al año.