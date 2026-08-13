Las ruinas de la iglesia de Palenzuela (Palencia) dan paso a un espacio cultural y turístico tras invertir 190.000 euros

PALENCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha inaugurado las obras de acondicionamiento del entorno de las ruinas de la iglesia de Santa Eulalia de Palenzuela, una actuación que convierte este espacio patrimonial en un nuevo escenario para el desarrollo de actividades y eventos vinculados al turismo gastronómico, cultural y enológico de la comarca.

Con una inversión de 190.000 euros, la intervención se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino El Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino (PSTD Cerrato), concretamente en la actuación novena, denominada 'La Cocina del Paisaje Cultural de la comarca del Cerrato Palentino'.

En la iglesia de Santa Eulalia se ha llevado a cabo una intervención respetuosa con el patrimonio y las obras han permitido acondicionar el espacio de las ruinas del antiguo templo mediante la instalación de un nuevo pavimento elevado de composite sobre rastreles, delimitado por dos bancales corridos ejecutados con la misma solución técnica.

La actuación ha incluido también la mejora de la accesibilidad mediante la instalación de una rampa, iluminación artística y el ajardinamiento del entorno.

El proyecto se ha ejecutado con el objetivo de optimizar los recursos económicos y garantizar el máximo respeto por los restos materiales del antiguo edificio y el resultado es un espacio "accesible, integrado en el entorno y preparado para acoger nuevos usos".

La actuación de Palenzuela se integra en un proyecto turístico de mayor alcance. La Diputación de Palencia recibió una subvención de 2 millones de euros para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino El Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino, cuyo objetivo es impulsar un modelo de turismo sostenible y reforzar el posicionamiento de la comarca como destino de referencia para el enoturismo.