La Ruta del Vino Cigales celebra el Día Mundial del Enoturismo con la experiencia 'El amor se parece al vino'

Un momento dela presentación de la iniciativa. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ruta del Vino Cigales celebrará el vienes el Día Mundial del Enoturismo con la actividad 'El amor se parece al vino', una experiencia que aúna música, historias y emociones con la degustación de cuatro vinos procedentes de bodegas del territorio, seleccionados especialmente para acompañar cada momento del espectáculo.

Según ha informado la organización en un comunicado recogido por Europa Press, la iniciativa se celebrará a las 19.30 horas en el enclave patrimonial de Santa María de Palazuelos, ubicado en el municipio de Cabezón de Pisuerga, a pocos minutos de la capital vallisoletana.

En el acto de presentación en la Diputación han participado el diputado del Área de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón; la gerente de la Ruta del Vino Cigales, Aitziber Bengoa; y el sumiller y comunicador del mundo del vino Carlos Torrealba, que será el encargado de protagonizar la actividad.

La propuesta ofrecerá un recorrido guiado por Torrealba que aúna música, historias y emociones con la degustación de cuatro vinos procedentes de bodegas del territorio, seleccionados especialmente para acompañar cada momento del espectáculo. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Asociación de Amigos de Santa María de Palazuelos, entidad volcada en la conservación y difusión del conjunto patrimonial.

Con esta acción, la entidad busca sumarse a la conmemoración del Día Mundial del Enoturismo --que se celebra el segundo domingo de noviembre-- a través de un formato que trasciende las catas tradicionales, al tiempo que busca acercar la cultura vitivinícola a nuevos públicos y promocionar el patrimonio de la zona.

Las entradas para asistir a la actividad se han fijado en 12 euros mediante reserva anticipada a través de las redes sociales de la Ruta del Vino Cigales, 10 euros para los miembros de la Asociación de Amigos de Santa María de Palazuelos y 15 euros en taquilla, sujeta a la disponibilidad de aforo.