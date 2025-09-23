Las Rutas Culturales al Cementerio de León regresan el 8 de octubre como "un libro de historia" de la vida pasada

El presidente de Serfunle, Vicente Canuria (centro); el gerente de Serfunle, Fernando Salguero (izquierda) y el representante de Turismo de León, Felipe Alonso (derecha), presentan las Rutas Culturales nocturnas al Cementerio de León. - EUROPA PRESS

Se ofertan 650 plazas de estos recorridos teatralizados nocturnos gratuitos desde el día 1 de octubre

LEÓN, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Rutas Culturales nocturnas al Cementerio de León regresan en una nueva edición entre los días 8 y 12 de octubre como "un libro de historia" de la vida pasada en torno a varios personajes que han dejado su impronta en la ciudad.

Se trata de la séptima edición de esta iniciativa que propone visitas nocturnas teatralizadas bajo el lema 'Que la tierra te sea leve' y en la que han participado más de 5.000 personas en años anteriores.

El presidente de Serfunle, Vicente Canuria, acompañado por el gerente de la entidad, Fernando Salguero y el representante de Turismo de León, Felipe Alonso, ha presentado esta propuesta con la que el Ayuntamiento de León y Serfunle dan a conocer el Cementerio como bien patrimonial y cultural y, al mismo tiempo, recuperan la historia de quienes han habitado en la ciudad y ahora descansan en él. De esta forma, se pretende mantener viva la memoria de la capital leonesa y la historia de sus ciudadanos más ilustres.

En la presente edición se han programado cinco pases diarios entre los días 8 y 12 de octubre a las 19.30, 20.00, 20.45, 21.15 y 22.00 horas. Cada recorrido tendrá una duración de una hora y quince minutos y habrá 26 personas por pase, por lo que se ofertan 650 plazas.

El plazo de inscripción para asistir a las Rutas Culturales se abrirá el próximo día 1 de octubre a las 10.00 horas a través de la página web de Serfunle.

PERSONAJES.

Cada año las rutas cambian e incorporan nuevos personajes. En la presente edición se recordará a San Isidoro de Sevilla (560-636), arzobispo, intelectual y figura "clave" del Reino Visigodo, autor de 'Etimologías' y promotor de la educación. También se ahondará en la figura de Ciriaco Fernández García (1872-1950), sastre leonés fundador de la conocida Casa Ciriaco.

Los recorridos también se adentrarán en la vida de Lucio García Ortega (1930-1976), filósofo y catedrático, traductor y docente en León, discípulo de Aranguren; Senén Blanco Díez (1923-2011), ciclista leonés pionero, primer español en un equipo extranjero, campeón en múltiples competiciones y con taller propio en la ciudad; la Dama de Arintero, vinculada a la época de los Reyes Católicos y las Agustinas Recoletas.

Del mismo modo, los recorridos se adentrarán en la vida de Juan Eloy Díaz-Jiménez Villamor, historiador y catedrático, conservador del Museo de León y excavador en la Villa Romana de Navatejera y, finalmente, se recordará a Magín Fernández Perandones, médico leonés muy apreciado por su dedicación que cuenta con una calle en el nomenclátor de la ciudad.

PIEZAS "IMPRESIONANTES".

Fernando Salguero ha incidido la necesidad de hacer ver a la ciudadanía que el Cementerio de León es "un libro de historia, de escultura y de arquitectura", con piezas "impresionantes" que marcan las diferentes épocas que ha vivido la capital leonesa.

Finalmente, ha destacado el tratamiento "extraordinariamente humano, sencillo y muy agradable" que se realiza en las Rutas Culturales nocturnas del Cementerio de León.