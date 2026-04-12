Las rutas por la naturaleza del Ayuntamiento de Ávila acercan los espacios verdes a más de 1.500 participantes

ÁVILA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las rutas guiadas por la naturaleza que el Ayuntamiento de Ávila desarrolla a través del Centro Medioambiental San Nicolás han acercado los espacios verdes de las ciudad a más de 1.500 personas en el conjunto de sus ediciones.

Este fin de semana se ha celebrado una nueva edición de esta iniciativa en la que la flora y la fauna han sido "protagonistas" en cuatro de las cinco rutas, recorridos que han permitido visitar los parques de San Antonio y El Soto, así como Campo Azálvaro y la ribera del río Adaja, si bien no ha podido celebrarse la ruta por Aldeagordillo prevista para el sábado por la tarde a causa de la lluvia.

La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ávila, Cristina García, ha dado la bienvenida a los ciudadanos que este domingo por la mañana han recorrido el parque de El Soto de la mano de Felipe Nebreda y Nacho Sevilla, integrantes del equipo didáctico del Centro Medioambiental San Nicolás.

La "rica biodiversidad" que acumula el término municipal abulense se ha manifestado en San Antonio con las especies localizadas en el parque, al igual que en Campo Azálvaro, donde los mamíferos también "han cobrado protagonismo".

Por su parte, el parque de El Soto ha sido esta mañana un "escenario idóneo" para la observación de aves, mientras que la ribera del Adaja se centrará esta tarde en el conocimiento de las aves acuáticas.

PROGRAMACIÓN DE PRIMAVERA

La programación de primavera del Ayuntamiento de Ávila en el Centro Medioambiental San Nicolás se extenderá hasta el mes de junio e incluirá próximamente una sesión de voluntariado ambiental el 10 de mayo, jornada en la que el consistorio se sumará a la iniciativa '1m2 contra la basuraleza' del Proyecto Libera con el objetivo de que se retiren residuos en entornos naturales.

Asimismo, durante el mes de mayo habrá un curso de fotografía de naturaleza los días 16 y 17, el cual contará con fotógrafos expertos que explicarán técnicas, trucos y el manejo de los distintos equipos para que se obtengan "imágenes de calidad".

De igual manera, se realizará una nueva sesión de las Charlas Zoom dedicada a las gaviotas el 21 de mayo y también se organizará un taller familiar en el que los asistentes aprenderán la confección de refugios para murciélagos el día 31.

La programación del mes de junio comenzará con el Día del Medio Ambiente el 5 de junio y con una observación astronómica el 18 de junio en colaboración con monitores del Grupo de Observadores Astronómicos de Ávila (GOAA), de modo que toda la actividad se completará con los talleres ambientales para escolares de Educación Primaria e Infantil, la intervención en el huerto urbano comunitario y el concurso escolar 'Ávila Green Makers', iniciativa que el Ayuntamiento ha puesto en marcha para que se "fomente la participación de los estudiantes en la creación de entornos escolares más sostenibles".