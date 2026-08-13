Sacyl atiende diez incidentes relacionados con el eclipse, solo uno por molestias oculares

Centenares de personas, durante el eclipse solar total en León. - Fernando Otero - Europa Press

VALLADOLID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales de Emergencias Sanitarias de Sacyl atendieron diez incidentes relacionados con el eclipse desde las 18.29 horas de ayer hasta las 07.00 horas de hoy, día 13, solo uno de ellos por molestias oculares.

Según informan desde la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, del total, tres estaban vinculados con patología banal resuelta con consejo telefónico de regulador sanitario (León capital, Miranda de Ebro, en Burgos, y Uña Quintana, en Zamora). También se contabilizó un incidente con una mujer de 61 años con molestias oculares, a la que se indicó que acudiese al PAC más cercano (Villasana de Mena, Burgos).

Por otra parte, hubo un incidente sobre rescate de una mujer de 72 años con traumatismo de tobillo, que estaba en zona de punto de observación y fue trasladada en ambulancia (Las Casillas, Ávila). Además, hubo cuatro incidentes relacionados con pacientes atendidos en zonas de puntos de observación, que presentaban mareos, caídas o presíncope, todos leves (Burgos capital, Riaza, en Segovia, y dos en Valladolid capital) y, por último, un incidente de un varón de 91 años con deshidratación, atendido en PAC inicialmente y después trasladado en ambulancia al hospital (Ayllón, Segovia).

En cuanto a la Atención Primaria, los datos ponen de manifiesto que la jornada transcurrió "con normalidad" desde el punto de vista asistencial, "sin incidencias relevantes asociadas a la afluencia de visitantes y sin que fuera necesario activar medidas extraordinarias adicionales a las previstas".

En los 73 dispositivos de Atención Primaria asociados directamente con el eclipse de los que se dispone de información, se atendieron un total de 2.300 pacientes (incluidos los relacionados con el eclipse), frente a los 2.790 pacientes registrados el año pasado en misma fecha, lo que supone una disminución global aproximada del 17,6 % de la actividad asistencial.

En cuanto a datos de actividad en los PAC por área de salud -de toda la actividad, no sólo la relacionada con el eclipse-, el resumen es el siguiente, con 2.300 pacientes atendidos: Ávila 41; Burgos 165; León 466; El Bierzo 157; Palencia 161; Salamanca 283; Segovia 191; Soria 124; Valladolid Este 341; Valladolid Oeste 269; y Zamora 82.

INCREMENTOS PUNTUALES

Aunque determinados PAC registraron incrementos puntuales de demanda, especialmente en algunos municipios con elevada afluencia de visitantes, estos aumentos fueron asumidos con normalidad por los equipos asistenciales y no comprometieron la capacidad de respuesta de los dispositivos.

"Los resultados obtenidos permiten concluir que las medidas de planificación, coordinación institucional y refuerzo asistencial desarrolladas con carácter previo resultaron adecuadas para garantizar la atención sanitaria durante la jornada", resume el departamento que dirige Alejandro Vázquez.

La red de Atención Primaria de Sacyl mantuvo en todo momento su "capacidad de respuesta" y aseguró la continuidad de la asistencia ordinaria a la población, "sin que la celebración del evento del eclipse solar provocara un impacto relevante sobre la actividad asistencial ni incidencias sanitarias de especial gravedad".

En Atención Hospitalaria las urgencias totales atendidas ascendieron ayer a 3.022 (incluidas las relacionadas con el eclipse), frente a las 3.823 del año 2025, lo que refleja un 21 por ciento menos de actividad. Por comparar en hospitales, en Ávila se atendieron 152 (44 menos que en 2025), Burgos 326 (-104); Santiago Apóstol 73 (-14); Santos Reyes 113 (-47); León 394 (-179); El Bierzo 183 (-8); Palencia 146 (-26); Salamanca 416 (-121); Segovia 207 (-60); Soria 80 (-72); Río Hortega 333 (-32); Clínico 250 (-53); Medina del Campo 92 (-15); y Zamora 257 (-26).