Sacyl designa cuatro nuevos gerentes en áreas de salud de Palencia, Valladolid y El Bierzo

Archivo - Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 31 (EUROPA PRESS)

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica hoy los nombramientos de cuatro gerentes en la estructura asistencial de la Gerencia Regional de Palencia, el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y la Gerencia de Asistencia Sanitaria de El Bierzo.

Este procedimiento se ha iniciado a través de las oportunas convocatorias públicas, dando cabida a la participación y obtención de nuevos perfiles para los puestos, detalla la Junta a través de un comunicado.

Así, como nuevo gerente de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia se ha designado a Fernando Sánchez-Barranco Vallejo, que sustituye a José Jolín Garijo, en el puesto desde junio de 2022. Hasta ahora subdirector médico en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia, Sánchez-Barranco es licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Sevilla y especialista en Medicina Interna en dicho centro desde 2010, tras haber realizado su formación MIR también en Palencia.

Ha sido responsable de la Unidad de Continuidad Asistencial y jefe de Estudios del citado hospital, y en su currículo posee el Máster Oficial en Dirección y Gestión de Centros Sanitarios, el Máster en Gestión de Unidades Asistenciales o el Curso de Experto como Tutor de Residentes. detalla el comunicado.

Como gerente del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid ha sido nombrada María Gloria Sánchez Antolín, que releva en el puesto a Belén Cantón, en la gerencia desde noviembre de 2022. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid, Sánchez Antolín es doctora en Medicina por el mismo centro y especialista en Aparato Digestivo, con formación específica internacional en hepatología y trasplante hepático.

Posee formación en liderazgo, gestión sanitaria y dirección de organización por el IESE, ESADE, Universidad Carlos III y Universidad de Deusto. Actualmente es jefa de la Unidad de Hepatología y Trasplante Hepático del HURH, y es profesora asociada de la Universidad de Valladolid.

Es también presidenta de la Comisión Nacional de la Especialidad de Aparato Digestivo del Ministerio de Sanidad. Ha tenido también responsabilidades de alta gestión en la Gerencia Regional de Salud, siendo primero responsable de la Dirección Técnica de Hospitales y Programación Asistencial y también directora general de Planificación y Asistencia Sanitaria.

El nuevo gerente del Hospital Clínico Universitario de Valladolid será Juan Manuel Gil González, que sustituye a José Antonio Arranz, en el puesto desde junio de 2021. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid, Gil González posee el doctorado por la citada entidad académica y es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Ha ejercido su profesión en Urgencias del HURH, y actualmente era médico del Servicio de Admisión y Documentación del Clínico de Valladolid, por lo que, al igual que los anteriores nombramientos, conoce perfectamente el centro que va a dirigir en los próximos años, ya que también ha sido director médico del Clínico.

Máster MBA en Dirección de Empresas y en Salud Pública y Administración Sanitaria, es además especialista universitario en Gestión de Sistemas de Información Sanitaria, de Acreditación de Centros y Servicios Sanitarios y de Salud Pública. Ha tenido también responsabilidades en la Gerencia Regional de Salud como director general de Salud Digital y director de la Gerencia de Emergencias Sanitarias, explica el departamento autonómico.

El Bocyl publica por último el nombramiento de Juan Ortiz de Saracho como responsable de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de El Bierzo, cargo que ya ocupaba desde septiembre de 2024.

El responsable de la sanidad berciana es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), tiene la especialidad de Neumología y es también Doctor en Medicina y Cirugía. Posee además el máster de Alta Dirección Sanitaria otorgado por la Universidad de Burgos y Sacyl. En su amplio currículum destacan sus más de 30 años ligado profesionalmente a la comarca del Bierzo, y también ha sido director médico del Complejo Asistencial Universitario de León.

El Bocyl publicará además en los próximos días la orden de cese de la gerente del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA), María del Carmen Rodríguez Pajares -que le fue comunicado de forma personal el pasado viernes-, así como la convocatoria pública del puesto de gerente del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Mientras tanto y hasta el nombramiento del nuevo gerente del CAUSA se hará cargo de las funciones la directora médica, María Díez Campelo.