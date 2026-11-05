Sacyl eleva un 12,2% el presupuesto para personal, hasta 2.663 millones, con 156 para formar residentes

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia Regional de Salud (Sacyl) contará en 2027 con un presupuesto de 2.663 millones de euros para gastos de personal, lo que supone un incremento del 12,2 por ciento respecto a los presupuestos anteriores, con 156 millones para formar residentes.

Así lo ha destacado el consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, en su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda para desglosar los detalles del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Sanidad en lo relativo a su departamento que contará con 6.882 millones de euros que suponen un 64,4 del gasto social de la Junta.

De esa cantidad, 5.604 millones se dedicarán a Sanidad Pública y 2.975 millones se destinarán a gastos de personal de todas las áreas de la Consejería, un 11 por ciento más que en 2024, en un departamento que integra a más de 50.000 profesionales y constituye el principal ámbito de empleo público de la Administración autonómica.

En lo que respecta únicamente al ámbito sanitario, Sacyl dispondrá de 2.663 millones para gastos de personal para ejecutar actuaciones como la implantación de EXPEDIENT-E, un expediente único electrónico que centralizará la información laboral, formativa y administrativa de cada profesional, incluidos sus méritos, para facilitar su validación y actualización permanente.

La herramienta servirá de soporte para los procesos de gestión de personal y permitirá agilizar procedimientos como las bolsas de empleo, los procesos selectivos, los concursos de traslados y la carrera profesional, además de reforzar ámbitos como la movilidad y las sustituciones.

Sacyl también adaptará las plantillas orgánicas a las necesidades asistenciales de la población y ampliará progresivamente las especialidades de Enfermería. En este sentido, el consejero ha destacado que tras haber ofertado más de 9.200 plazas durante la pasada legislatura, de las que más de 2.000 correspondieron a médicos, continuará con la consolidación del empleo público mediante nuevas ofertas y convocatorias periódicas de procesos selectivos.

De este modo, está previsto que en el primer trimestre de 2027 culmine la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2025, con 759 plazas, entre ellas 250 de Medicina Familiar y Comunitaria, 78 de licenciados especialistas hospitalarios y 329 de Enfermería, incluidas 59 de enfermera especialista.

Asimismo, se iniciará la negociación en mesa de un nuevo modelo de bolsa de empleo, vinculado a EXPEDIENT-E, con el objetivo de disponer de un sistema más "sencillo, homogéneo y eficaz", ha subrayado Vázquez.

En paralelo, Sacyl continuará con el concurso de traslados abierto y permanente, que ha permitido incorporar a 686 profesionales procedentes de otras comunidades autónomas. A ello se suma la adjudicación de plazas de otras 88 categorías, con la incorporación de tres nuevas, Licenciado Especialista en Laboratorio Clínico, Técnico Superior en Nutrición y Dietética y Técnico en Farmacia.

156 PARA FORMACIÓN DE RESIDENTES

En materia de formación, el presupuesto de 2027 contempla cerca de 156 millones de euros para el Programa de Formación de Residentes, un contexto en el que el consejero ha detallado que la Comunidad cuenta actualmente con 2.425 residentes en formación, de los que 284 corresponden a Enfermería Especializada, y dispone de 790 plazas de Formación Sanitaria Especializada para el curso 2026-2027.

La Consejería prevé ampliar la capacidad formativa y ha solicitado al Ministerio de Sanidad la creación de seis nuevas unidades docentes y seis plazas de formación, así como el aumento de la capacidad acreditada de otras 14 unidades, que permitiría incorporar otras 15 plazas.

En conjunto, estas solicitudes podrían sumar 21 nuevas plazas de formación sanitaria especializada, pendientes de aprobación, tal y como ha detallado Vázquez.

En cuanto a la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, cuyos primeros residentes comenzaron su formación en mayo de 2026, en mayo de 2027 aumentará tanto el número de profesionales en formación como el de hospitales acreditados, hasta alcanzar los ocho centros docentes.

A estas medidas se añade el despliegue de la plataforma FESCYL, ya implantada en todos los centros sanitarios. La previsión es que durante el primer semestre de 2027 estén incorporados todos los residentes de primer año, para extenderse progresivamente al resto de promociones.

Además, continuará el Programa de Fidelización de Residentes y Cobertura Asistencial, que ha permitido incorporar a más de 1.100 profesionales sanitarios en cinco años y contribuir a reforzar la asistencia en el conjunto de Castilla y León.

Otra de las novedades, tal y como ha expuesto el consejero, será la puesta en marcha de la Escuela de Directivos, a través de un Programa Integral de Formación en Liderazgo y Gestión Sanitaria para Equipos Directivos.

PUESTOS DE DIFÍCIL COBERTURA

Por otro lado, el presupuesto permitirá desarrollar la Ley 3/2025, de 22 de diciembre, de medidas extraordinarias para impulsar la provisión estable y permanente de puestos sanitarios de difícil cobertura.

En aplicación de esta norma, la Consejería ya ha presentado a las organizaciones sindicales una primera declaración que incluye 22 puestos de dos especialidades en siete hospitales, doce puestos de Anestesiología y Reanimación, distribuidos entre Ávila (tres), El Bierzo (cuatro), Miranda de Ebro (dos), Aranda de Duero (uno) y Segovia (dos), así como diez de Otorrinolaringología en El Bierzo (tres), Palencia (cuatro), Soria (dos) y Miranda de Ebro (uno).

De forma paralela, la Junta iniciará la negociación de la primera convocatoria extraordinaria de movilidad voluntaria prevista en la ley y abordará las bases de los procesos específicos por concurso de méritos para aquellas plazas que no puedan cubrirse mediante este mecanismo de movilidad.

REFUERZO DE 200 PROFESIONALES EN RESIDENCIAS

Por su parte, la Gerencia de Servicios Sociales contará con 220 millones de euros, que permitirán iniciar los procesos necesarios para reforzar las plantillas de centros residenciales y centros de día con más de 200 profesionales de atención directa y técnicos, además del personal de servicios generales que resulte necesario.

La previsión es continuar también con la formación y especialización profesional para responder a los desafíos derivados de la dependencia, la discapacidad y los cuidados de larga duración, según ha indicado Vázquez.

Además, una prioridad "especialmente relevante" será la prevención de las agresiones a los profesionales, un ámbito en el que la Consejería elaborará a lo largo de 2027 una estrategia específica, en colaboración con los colegios profesionales y los agentes sociales, económicos y judiciales implicados.