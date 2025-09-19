SAE denuncia a una residencia de la Junta en Ávila por su "inacción" ante las agresiones sufridas por una trabajadora

ÁVILA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha interpuesto una denuncia contra la residencia de ancianos de Ávila, perteneciente a la Junta de Castilla y León, debido a su inacción ante las agresiones, verbales y físicas, a las que está sometida una trabajadora Técnico en Cuidados de Enfermería (TCE) del centro por parte del familiar de uno de los residentes.

"Insultos, vejaciones, desprecio continuo e intimidaciones son algunas de las agresiones verbales a las que esta trabajadora lleva más de dos años sometida por parte de su agresora, quien, además, le ha atacado físicamente", señala el sindicato a través de un comunicado.

Tanto SAE como las profesionales del centro han informado en varias ocasiones a la dirección de la residencia de la situación, sin que los responsables hayan adoptado "ninguna medida al respecto", salvo imponer a la agresora "un distanciamiento de la trabajadora durante 15 días y pedir a las profesionales que le den un voto de confianza".

La situación ha provocado la baja de la profesional, "sometida a importantes episodios de estrés, ansiedad y temor al tener que enfrentarse diariamente a su agresora".

Según denuncia el sindicato, la "falta de apoyo" por parte de la dirección del centro ha llegado hasta el "extremo" de no informar a la víctima de los pasos a seguir para iniciar la denuncia o para comunicar la agresión a la Junta.

"Desde SAE informamos y formamos a los profesionales para evitar las agresiones, físicas o psíquicas, a las que los trabajadores están expuestos tanto en hospitales y centros de salud como en centros sociosanitarios. La arrogancia, la prepotencia, el doble discurso, la falta de valores éticos/morales, la falta de respeto y, sobre todo, el desarrollo de conductas violentas premeditadas por parte de usuarios y familiares ponen en riesgo a los profesionales durante su jornada laboral, y es responsabilidad de los gestores sanitarios velar por su seguridad", ha señalado la secretaria provincial de SAE, Inmaculada García.