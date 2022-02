La Sagrada Familia construirá en Valladolid un nuevo centro de FP para 450 alumnos con seis titulaciones

VALLADOLID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Hermanos de la Sagrada Familia han colocado este miércoles la primera piedra del futuro centro de Formación Profesional que contará con una capacidad para hasta 450 alumnos y ofrecerá inicialmente seis titulaciones --dos de grados medios y cuatro superiores-- centradas en el ámbito de la 'Industria 4.0' con la previsión de crear 35 puestos de trabajo "de calidad" --entre 25 y 30 puestos de trabajo destinados a profesionales de la actividad educativa y 5 a personal de gestión y administración--.

El Superior General de los Hermanos de la Sagrada Familia, Francisco Javier Hernando, y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, han presidido la colocación de la primera piedra, en un acto que ha contado también con la presencia del director general de Formación Profesional de la Junta, Agustín Sigüenza; y de la presidenta de CEOE Valladolid, Ángela de Miguel.

El proyecto promovido por la Sagrada Familia (SA-FA), situado en el mismo entorno que el internado que gestionan --junto a la carretera de Arcas Reales, a las afueras de Valladolid-- generará alrededor de 35 puestos de trabajo, tendrá capacidad para 450 alumnos y solo en equipamiento tecnológico se destinarán más de 300.000 euros.

El objetivo pasa por convertirse en un complejo de Formación Profesional modelo por y para el ámbito profesional y empresarial, tal como ha indicado el Superior de los Hermanos de la SA-FA, quien además ha señalado que "apostar por la educación en estos momentos nos obliga pensar, innovar, proyectar y programar.

El responsable del proyecto de FP de la Sagrada Familia, David Solloa, ha resaltado la importancia de una formación que "responda a las necesidades sociales creadas por las nuevas tecnologías de la información cada vez más presentes en la industria y en la vida social".

El centro, ha añadido, "es un proyecto que dará continuidad a la historia de SA-FA con la misma pasión con la que hemos educado durante cien años en España y cerca de 70 en Valladolid".

Como se ha recordado en el acto, esta congregación se instaló en Valladolid por primera vez en los años 30 del siglo XX, cuando fundó un colegio situado en la calle Pedro Lagasca que estuvo abierto hasta mediados los años 40.

Ya en los años 60, los Hermanos de la Sagrada Familia pusieron en marcha el internado situado en la zona en la que se levantará en el nuevo centro de FP y por el que han pasado desde entonces "miles" de alumnos de toda Castilla y León. Actualmente sigue en marcha con unos 125 jóvenes que cursan Educación Secundaria.

Óscar Puente ha subrayado que el plan "va más allá de la educación reglada, y tiene como finalidad desarrollar planes de estudios profesionales para el empleo, acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores y formación continua en las empresas".

El alcalde de Valladolid ha agradecido a los Hermanos de la Sagrada Familia su "apuesta por promover este centro de FP en Valladolid, un centro que persigue alcanzar la excelencia y que conlleva un importante esfuerzo económico por parte de la institución".

El regidor ha recordado que "a nadie se le escapa que el crecimiento de la Formación Profesional en los últimos años es un hecho indiscutible, porque son estudios que se adaptan a la realidad del mercado de trabajo y dan respuesta a la demanda de personal especializado y cualificado que buscan las empresas, por lo que cada vez son más los alumnos que eligen esta opción".

El alcalde ha señalado que el proyecto" nace orientado hacia el éxito tanto profesional como personal de los jóvenes para que puedan desenvolverse con solvencia en el mercado laboral y para que encuentren un puesto de trabajo de calidad, acorde con su formación, que les permita desarrollar su proyecto de vida" y además "quedarse en esta tierra".

En este sentido, el director general de FP ha incidido en que la Junta de Castilla y León da también mucha importancia a este apartado educativo, pues ha recordado que en ella se forman profesionales que serán "muy necesarios" para el futuro de la industria en la comunidad.

"No podremos avanzar ni crecer sin estos profesionales. Nuestra industria no será 4.0 ni 8.0 si no dispone del personal necesario para innovar en los procesos productivos, para internacionalizar productos o emprender nuevos proyectos", ha reflexionado Sigüenza.

Una de las cualidades que distinguen al proyecto de la Sagrada Familia es el interés por adaptarse a las necesidades del entorno, ofertando formación profesional para el ámbito rural, una opción que permitirá a jóvenes del rural de Castilla y León (y otras autonomías) con pocos recursos o dificultades económicas para trasladarse lejos acceder a estos estudios abaratando costes.

En línea con la globalización en la que se encuentra inmersa la sociedad, el centro ofertara también formación a distancia.

El proyecto que SA-FA Valladolid pone en marcha será un referente de alto nivel en la Industria 4.0, y más concretamente en electricidad y electrónica, informática y comunicaciones e instalación y mantenimiento.

TITULACIONES

Habrá cuatro grados superiores (mecatrónica industrial, automatización y robótica, desarrollo de aplicaciones web y desarrollo de aplicaciones multiplataforma) y dos medios (sistemas microinformáticos y redes y técnico de mantenimiento electromecánico).

Con la reciente implantación de cursos de especialización se tendrá acceso además a materias como digitalización del mantenimiento industrial o ciberseguridad, fabricación inteligente, animación 3D o Big Data.

Todas las enseñanzas irán acompañadas del fomento de los valores éticos, la proactividad, el trabajo en equipo y la creatividad.

EL EDIFICIO

El nuevo centro, diseñado por AWWA Arquitectura, ya está en fase de construcción y ocupará una superficie de 2.400 metros cuadrados. Estará ubicado junto al edificio del internado, una obra que como han recordado el hermano superior y el alcalde de la ciudad, tiene una importante "notoriedad" arquitectónica como ejemplo del "vanguardismo". De hecho, Puente ha recordado que en 2017 se le otorgó una de las placas 'Docomomo' que identifican los proyectos relevantes de la arquitectura moderna.

El nuevo centro estará dotado de accesibilidad universal garantizada y constará de tres plantas en las que predominará el hormigón, el ladrillo y la madera en respuesta al entorno edificatorio.

Las aulas, organizadas modularmente, estarán separadas por tabiques móviles para adaptar su tamaño tanto a las clases propias del centro como las relativas a formación de empresas, certificados de profesionalidad, formación on-line, actos públicos o cualquier otro tipo de eventos.

En cuanto al aspecto medioambiental, se contempla la dotación de energías renovables, como la aerotermia o la captación de energía solar.

El interior se podrá programar digitalmente lo cual permitirá controlar la climatización o que la iluminación artificial responda de forma automática.

Cabe destacar la extensa red eléctrica y de telecomunicaciones que permitirá a cada alumno estar conectado en todo momento y la adaptabilidad de las aulas a los nuevos modelos de educación.