La Sala de Exposiciones de La Pasión recuerda al fotógrafo Francesc Català-Roca con su muestra 'La lucidez de la mirada'

VALLADOLID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La "ambiciosa" propuesta expositiva 'La lucidez en la mirada' presenta desde hoy, miércoles 20 de enero, el legado del fotógrafo Francesc Català Roca en la Sala Municipal de Exposiciones de La Pasión - Fundación Municipal de Cultura (FMC).

Comisariada por Olivia María Rubio, la muestra reivindica a uno de los "grandes referentes" de la fotografía española del siglo XX, detalla la fundación a través de un comunicado.

Concebida originalmente con motivo del centenario de su nacimiento, Francesc Català-Roca (Valls, Tarragona, 1922 - Barcelona, 1988), está considerado uno de los "máximos exponentes" de la fotografía humanista y documental en España, "padre de una generación que renovó el lenguaje fotográfico y un nombre imprescindible para las posteriores."

Ahora, y de la mano de la Fundación Municipal de Cultura, la exposición recala en Valladolid con una selección de 81 imágenes procedentes de los fondos del Archivo Fotográfico del Colegio de Arquitectos de Cataluña que configuran "un recorrido esencial por su obra y su personal estilo; una manera única de mirar que se manifiesta en el uso expresivo de planos picados y contrapicados, el dominio de la luz y el claroscuro o la introducción del dinamismo como elemento narrativo".

A través de su cámara, Català-Roca supo retratar un país que comenzaba a recuperarse de los estragos de la guerra y se adentraba en el cambio económico y el desarrollismo. Sus imágenes, cargadas de verdad y humanidad, retratan las gentes, la cultura, las tradiciones y los modos de vida de los años 50 y 60 del pasado siglo XX.

La exposición también explora su relación con el color, aunque nunca llegó a abandonar el blanco y negro que marcó su obra; y descubre piezas menos conocidas, como fotografías de carácter íntimo y familiar o trabajos realizados en color durante su estancia en Nueva York en los años 80.

'La lucidez en la mirada' se presenta así como una oportunidad única para que el público vallisoletano pueda redescubrir a Francesc Català-Roca, Premio Nacional de Artes Plásticas en 1983, a través de su aportación a la fotografía española del siglo XX.

Francesc Català-Roca' puede visitarse en la Sala de Exposiciones de La Pasión, con entrada gratuita, hasta el 1 de marzo. El horario del centro es de martes a domingo y festivos de 12.00 a 14.00 y de 18.30 a 21.30 horas. La FMC organiza visitas guiadas gratuitas para público general de miércoles a domingo a las 20.00 horas (sin necesidad de reserva previa).

Los grupos organizados pueden concertar la visita a través del correo electrónico exposiciones@fmcva.org