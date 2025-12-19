Las Sala de Las Francesas de Valladolid se transforma en 'El palacio de los Reyes Magos' con una "aventura teatralizada"

Las Sala de Las Francesas de Valladolid se transforma en 'El palacio de los Reyes Magos' con una propuesta teatralizada - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Exposiciones de Las Francesas de Valladolid se transforma en 'El palacio de los Reyes Magos' con una "aventura teatralizada" destinada a público familiar desde este viernes al 4 de enero.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha inaugurado este viernes la instalación 'El palacio de los Reyes Magos', en la que la ayuda de los niños participantes será "imprescindible" para que sus majestades de Oriente "puedan entregar los regalos en la fecha prevista".

Esta actividad teatralizada y participativa invita a los niños a convertirse en "ayudantes" de los pajes reales, Teodor, Tamar y Baldomar, en un "divertido" reto que tiene lugar en un escenario que recrea la magia del palacio de los Reyes, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogidopor Europa Press.

De este modo, durante cerca de veinte minutos, recorrerán las estancias que los ayudantes de los Reyes Magos han instalado en Valladolid para preparar la entrega de los regalos.

La propuesta se estrenó en 2023 y celebró una segunda edición el año pasado, en ambos casos, con "gran éxito de público", pues todos los grupos completaron el aforo disponible, lo que supone la participación de cerca de 6.000 personas cada año.

El horario de 'El palacio de los Reyes Magos' es de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 21.00 horas, si bien los días 24 y 31 de diciembre abrirá de 11.00 a 14.00, mientras que los días 25 de diciembre y 1 de enero permanecerá cerrado.

El acceso se realizará por grupos de 25 personas cada 30 minutos. Con el objetivo de evitar largas esperas a los asistentes, cada persona recibirá una ficha con una franja horaria asignada, según orden de llegada, de modo que sabrá en qué momento exacto podrá acceder a la instalación sin necesidad de esperar junto a la entrada.