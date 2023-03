La Sala de la Pasión de Valladolid acoge una muestra sobre el surrealismo pop y su principal representante, Mark Ryden

La exposición presenta las series más conocidas del artista y algunos de sus trabajos para Michael Jackson o los Red Hot Chili Peppers



VALLADOLID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala Municipal de Exposiciones de la Pasión de Valladolid acoge desde este martes la muestra 'Mark Ryden. Surrealismo pop & Lowbrow art', que reúne 155 obras de siete artistas del movimiento artístico 'Lowbrow art' o surrealismo pop y podrá visitarse hasta el 1 de mayo.

La concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, ha sido la encargada de inaugurar este martes la exposición, acompañada por la comisaria de esta, Antonella Montinaro, según ha detallado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

El grueso de la exhibición (un total de 107 piezas) está dedicado al artista californiano Mark Ryden, considerado el principal representante del movimiento y conocido como 'el padrino del pop surrealista'.

En su peculiar universo pictórico, magistral combinación de la cultura pop con técnicas de los antiguos maestros, conviven ambientes fantásticos, elementos de la cultura popular y rasgos estéticos victorianos. Una "ecléctica mixtura que desdibuja las fronteras entre las llamadas 'alta y baja cultura'".

La exposición presenta las series más importantes de Ryden, desde sus trabajos para músicos y bandas como Michael Jackson, Red Hot Chili Peppers o Aerosmith, hasta su primera muestra individual 'The Meet Show' (1998), y que inspiró uno de los trajes llevado por Lady Gaga en los MTV Music Awards de 2010.

También podrán verse en Valladolid las series 'Bunnies and Bees' (presentada en 2001 en Nueva York), 'Blood' (2003, Los Ángeles), 'Three show' (2007, Los Ángeles), 'The snow Yak Show' (2009, Tokio) y 'The gay 90's (2010, Nueva York). En exposiciones corales, sus obras se han exhibido también en China, Inglaterra, Francia, Canadá o España.

La muestra se completa con 48 piezas realizadas por otros artistas de este movimiento artístico: la filipina Marion Peck, esposa de Ryden; el israelí EMEK, el americano nacido en España Frank Kozic, y los estadounidenses Todd Shor, Robert Williams y RK Sloane.

Al igual que Ryden, su obra bebe de la cultura pop y su trabajo mantiene una "estrecha" relación con la música, los magazines o el cómic.

EL 'LOWBROW ART'

Llamado también 'surrealismo pop', es un movimiento contracultural surgido en la California de finales de los años 70 y 80 inspirado por las subculturas californianas, el cómic, el grafitti o el punk.

Robert Williams, uno de los artistas presentes en la muestra, asegura desde la revista Juxtapoz --la publicación más importante en relación con esta corriente-- ser el responsable del término 'lowbrow' como contraposición a 'highbrow', que podría traducirse como intelectual.

La estrecha relación de este movimiento con la música se plasma en los trabajos realizados por los artistas presentes en la exposición (Todd Schorr ha realizado portadas para AC/DC; Williams, para Guns and Roses; Kozic ha trabajado con Nirvana, Pearl Jam o Soundgarden).

La muestra 'Mark Ryden. Surrealismo pop & Lowbrow art', organizada por Arte Contemporáneo GACMA con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, puede visitarse en la Sala Municipal de Exposiciones de La Pasión hasta el 7 de mayo.

El horario de la sala, con entrada gratuita, es de martes a domingo y festivos de 12.00 a 14.00 y de 18.30 a 21.30 horas, si bien la FMC organiza visitas guiadas a la muestra, todos los días de miércoles a domingo a las 20 horas. Para participar en la actividad, totalmente gratuita, solo es necesario acudir a la sala a la hora señalada.