Salamanca acoge el 26 de octubre la Carrera Solidaria de los 1.000 Pasos

Miembros de la Fundación Aviva y patrocinadores de la Carrera de los 1.000 pasos. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha animado a los salmantinos a participar en la XVI edición de la carrera solidaria de los 1.000 Pasos, organizada por la Fundación Aviva, que se celebrará el próximo domingo 26 de octubre con el objetivo de superar la cifra récord de 3.500 participantes alcanzada el pasado año.

Bajo el lema 'El deporte es vida, todos somos inclusión', la cita contará con una carrera de seis kilómetros, que dará comienzo a las 10.30 horas, y una marcha popular de dos kilómetros prevista para las 12.00 horas. Ambas tendrán salida y meta en la calle Alonso de Ojeda, junto a la Plaza de la Concordia.

En este marco, García Carbayo ha subrayado que la iniciativa es una forma de "alzar la voz como ciudad solidaria, participativa y comprometida con distintas realidades que exigen nuestro apoyo". Asimismo, ha destacado que las camisetas rojas de Aviva "son un altavoz de los valores durante la carrera y durante todo el año".

Por su parte, el presidente de la Fundación AVIVA, Miguel Ángel Benito, ha recordado que la entidad trabaja "por los derechos de las personas con discapacidad, además de mejorar su vida y la de sus familias". Benito ha animado a toda la ciudad a unirse a la carrera, como ya lo hicieron "cuando nos concedieron la Medalla de Oro de la Ciudad".

"El 26 de octubre debe ser una fiesta de los que creemos en la igualdad de todos. La discapacidad es algo que algunas personas tienen y, en alguna medida, les hace más difícil su vida y necesitan nuestra ayuda", ha añadido.

A la presentación han asistido también la concejala de Deportes, Almudena Parres; el diputado provincial de Deportes, Jesús María Ortiz; y varios representantes de los patrocinadores y colaboradores de la carrera y la marcha.