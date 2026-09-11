Salamanca acoge más de 80 fotografías del premiado fotógrafo Garry Winogrand bajo el título 'Women are Beautiful'. - CENTRO CULTURAL FUNDOS

SALAMANCA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural FUNDOS Fórum de Salamanca acoge desde este viernes hasta el 9 de enero la exposición 'Women are Beautiful' que reúne más de 80 fotografías del premiado fotógrafo de Nueva York, Garry Winogrand.

'Women are Beautiful' está integrada por una de las series más emblemáticas de Garry Winogrand, realizada entre comienzos de los años sesenta y mediados de los setenta. A través de ochenta y cinco fotografías tomadas en las calles de diferentes ciudades de Estados Unidos, el fotógrafo retrata a mujeres inmersas en la vida cotidiana, mientras caminan, conversan, esperan o simplemente atraviesan el espacio urbano.

Lejos de la fotografía posada, Winogrand captura la espontaneidad del instante y convierte lo cotidiano en el reflejo de una sociedad en transformación, marcada por los cambios culturales, sociales y políticos de su tiempo, tal y como han asegurado desde el Centro Cultural en un comunicado recogido por Europa Press.

Con este grupo de obras pertenecientes a la Colección Lola Garrido, la exposición propone una mirada a estas imágenes desde una perspectiva contemporánea e invita al visitante a reflexionar sobre la representación de la mujer, la evolución del espacio público y el poder de la fotografía para documentar la experiencia humana.

Garry Winogrand (1928-1984) nació en Nueva York. Estudió pintura en el City College (1947- 1948) y en la Universidad de Columbia (1948-1951), donde aprendió a revelar e imprimir fotografías. En 1951 estudió fotografía con Alexey Brodovitch en la New School for Social Research. Trabajó para agencias de fotografía y sus fotografías se exhibieron ampliamente durante su vida en exposiciones destacadas en el MoMA. Recibió tres becas Guggenheim para desarrollar estudios fotográficos sobre la vida estadounidense, analizar la influencia de los medios de comunicación en los acontecimientos públicos y documentar California.

La exposición va acompañada de una programación cultural destinada a profundizar en la figura y el legado del fotógrafo estadounidense a través de conferencias, cinefórums, talleres y visitas guiadas. La muestra se puede visitar hasta el 9 de enero en el horario de apertura del Centro Cultural; de martes a viernes de 17.00 a 20.00 horas y los sábados de 11.30 a 14.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas.