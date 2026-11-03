Salamanca acogerá el día 18 'Muy Science Fest' que acercará la ciencia a todos los públicos de forma sencilla

El alcalde durante la presentación del evento 'Mus Science Fest'. - AYTO SALAMANCA

SALAMANCA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salamanca acogerá el próximo día 18 de noviembre una nueva edición del 'Muy Science Fest', que este año se traslada al Palacio de Congresos, donde también se conocerán los nombres de las galardonadas en los Premios Mujeres Científicas.

El evento reunirá a destacados expertos en diversas áreas de conocimiento que compartirán sus avances y reflexiones a través de intervenciones breves y dinámicas orientadas a todo tipo de públicos.

El presentador y maestro de ceremonias de esta edición de 'Muy Science Fest' Salamanca será el conocido mago, humorista y comunicador Jandro y el espectáculo comenzará a las 17.30 horas, con apertura de puertas a las 16.30 horas.

Los investigadores de la Universidad de Salamanca participantes en este evento son la profesora María Jesús Santos Sánchez; el catedrático de Microbiología Raúl Rivas González; la catedrática de Ingeniería Química (IBSAL) Eva María Martín Valle; y el catedrático de Biología Celular José Ramón Alonso.

El evento contará también con las ponencias del novelista Santiago Castellanos; y de la doctora en Matemáticas y profesora del departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universitat de València, Anabel Forte Deltell, cuya investigación se centra en el campo de la Estadística y divulgadora en redes sociales, programas de radio y podcast.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha destacado durante la presentación que el gran atractivo del festival es que sus ponentes saben "contar la ciencia para todos los públicos", a lo que ha añadido que trabajan "en investigación del más alto nivel, pero son capaces de explicarla de una manera "sencilla y atractiva, para que cualquiera la entienda".

García Carbayo ha vinculado además el festival con la estrategia Salamanca Tech y con el V Centenario de la Escuela de Salamanca, y ha recordado que la ciudad lleva años reconociendo a sus investigadoras.