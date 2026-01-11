Salamanca acogerá este lunes un concierto del Quinteto Fin du Temps en el XIV Ciclo de Música Cámara y Solistas

El quinteto de música clásica Fin du Temps. - AYTO SALAMANCA

SALAMANCA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Liceo de Salamanca acogerá este lunes, 12 de enero, un concierto del Quinteto Fin du Temps en el marco del XIV Ciclo de Música de Cámara y Solistas.

La agrupación está formada por los dos músicos clásicos salmantinos más reconocidos a nivel internacional, la flautista Clara Andrada y el pianista Alberto Rosado, junto al clarinetista José Luis Estellés, el violinista Juan Luis Gallego y el violonchelista David Apellániz.

En esta cita, los músicos harán un recorrido por varias de las obras orquestales más emblemáticas del comienzo del siglo XX: desde el 'Prélude à l'après-midi d'un faune', de Debussy hasta 'Ma mère, l'oye', de Ravel; seguido de 'Tanz-Suite', de Bartók, y la 'Kammersymphonie op. 9', de Schoenberg.

El público podrá disfrutar de unas obras pensadas para la gran orquesta, pero presentadas en formato camerístico con las versiones de Anton Webern y de los propios integrantes del quinteto para emular las sinfonías correspondientes a 1919 y 1921 que hicieron los compositores vieneses para su Sociedad Privada de Conciertos.

En la primera parte de la actuación se presentan tres piezas que ya fueron versionadas por sus autores, 'Ma mère l'oye', que Ravel escribió para piano a cuatro manos y que luego orquestó, al igual que hizo con su 'Alborada del gracioso de Miroirs', compuesta inicialmente para piano y posteriormente transcrita para orquesta, y la 'Suite de danzas', de Béla Bartók.

Estas tres obras se interpretarán con versiones para quinteto realizadas por Tim Mulleman, José Luis Estellés y Alberto Rosado, según ha informado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Posteriormente, en la segunda parte del concierto, los músicos presentarán dos obras emblemáticas en la historia de la música, 'Preludio a la siesta de un fauno', de Debussy, y la 'Kammersymphonie op. 9', de Schoenberg.

Las entradas tienen un precio de 15, 20 y 25 euros y están a la venta en la taquilla del Liceo y en www.ciudaddecultura.org