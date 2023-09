Salamanca acogerá el 4 de octubre la presentación de la novela 'La justicia de Némesis' de Daniel H.Barreña

SALAMANCA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala de la Palabra del Teatro Liceo de Salamanca acogerá el 4 de octubre, a las 20.00 horas y con entrada libre, la presentación de 'La justicia de Némesis', la última novela del autor salmantino Daniel H.Barreña.

"Es la más personal de cuantas novelas he escrito hasta la fecha porque en ella me he volcado en cuerpo y alma para plasmar, de la mejor forma posible, muchas de las preocupaciones que tengo acerca de nuestra sociedad", ha apuntado el autor a través de la información facilitada a Europa Press por el Ayuntamiento de Salamanca con motivo de la presentación en la ciudad.

Según la misma documentación, 'La justicia de Némesis' es una "novela polifónica" marcada por la presencia de varios personajes que aportan su propia perspectiva a la narración. En ella, aparecen personajes "complejos, llenos de aristas" que se mueven por Salamanca, ciudad en la que se ambienta.

'La justicia de Némesis', que al igual que ocurrió con su anterior novela, 'Ipes', gira en torno a la investigación policial que el ficticio Grupo III del Cuerpo Nacional de Policía de Salamanca tendrá que llevar a cabo para esclarecer un "brutal asesinato de un juez decapitado, que no tardará en revelarse como el primero de una serie de misteriosos asesinatos con tintes rituales".