Salamanca busca la llegada de empresas biotecnológicas en la feria Biospain 2026 donde ha presentado Abioinnova

El concejal de Promoción Económica, César Gómez-Barthe en la feria BioSpain 2026 - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha presentado en la feria BioSpain 2026 la nueva convocatoria permanente de Abioinnova, la incubadora-aceleradora de alta tecnología en ingeniería biomédica, biotecnología y salud, con la que busca "atraer nuevos proyectos y consolidar a Salamanca como uno de los principales ecosistemas de innovación biosanitaria del sur de Europa".

El concejal de Promoción Económica, César Gómez-Barthe, ha explicado que Abioinnova representa "una apuesta estratégica de ciudad para transformar el extraordinario conocimiento científico que genera Salamanca en empresas innovadoras, inversión y empleo de calidad", y ha subrayado que el objetivo es que "cualquier investigador, emprendedor o empresa del ámbito biosanitario encuentre en Salamanca el mejor lugar para crecer, desarrollar su tecnología y llegar al mercado".

La principal novedad es SU cambio de modelo: los proyectos podrán incorporarse en cualquier momento del año, sin depender de convocatorias periódicas. "La innovación no entiende de plazos administrativos y por eso facilitamos que los proyectos puedan incorporarse cuando realmente lo necesiten", ha señalado el concejal.

La convocatoria contempla tres modalidades de acceso: servicios avanzados, acceso combinado a espacios de trabajo y servicios avanzados, y acceso a espacios especializados e infraestructuras científico-tecnológicas. Está abierta a emprendedores y empresas de toda Castilla y León y del resto de España.

Abioinnova, ubicada en el sector de La Platina e integrada en el Polo Biotecnológico de Castilla y León, dispone de más de 1.700 metros cuadrados con laboratorios, coworking, salas de reuniones y equipamiento avanzado de secuenciación masiva, bioimpresión 3D, biología molecular, cultivo celular, microscopía, cromatografía líquida y medicina personalizada, tal y como ha señalado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

A ello suma servicios de mentorización, formación, conexión con inversores, acceso a financiación, internacionalización, validación clínica y desarrollo de negocio.

Sobre la presencia de Salamanca en la feria, el concejal ha afirmado que BioSpain es el mejor escaparate para mostrar el potencial innovador de Salamanca y para atraer talento, empresas e inversión", y ha expresado el deseo de que Abioinnova sea "un punto de referencia para quienes trabajan en biotecnología, salud digital, ingeniería biomédica, medicina personalizada o tecnologías avanzadas aplicadas a la salud".

La incubadora se apoya en el ecosistema científico de la ciudad, formado por la Universidad de Salamanca, el IBSAL, el Centro de Investigación del Cáncer y numerosas empresas del sector, y colabora con hospitales, inversores y redes como ASEBIO, FENIN o la Asociación Salud Digital.