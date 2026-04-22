Salamanca centralizará el trabajo en España del proyecto europeo United Circles en gestión de aguas residuales

Acto de la 'Comunidad Práctica de Ciudades Circulares', del proyecto United Circles en Salamanca. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Salamanca centralizará el trabajo en España del proyecto europeo United Circles en el ámbito de gestión de aguas residuales, al considerarse la ciudad como un "ejemplo" en la materia.

Así lo ha expresado este miércoles, 22 de abril, el responsable del área de coeficiencia en Aqualia, Víctor Monsalvo, quien ha participado junto al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en la apertura de la primera 'Comunidad Práctica de Ciudades Circulares'.

En concreto, Salamanca es ejemplo en la gestión de aguas residuales, mientras que Ankara (Turquía) es ejemplo en gestión de residuos de construcción y demolición urbana, y Veneto (Italia), de residuos alimentarios urbanos.

"Tenemos industria papelera, de fertilizantes, hablamos de servicios municipales como la recogida y tratamiento de residuos municipales y el tratamiento de aguas residuales. Lo que intentamos es valorizar materiales como el agua, los recursos, los nutrientes y la energía", ha explicado Monsalvo sobre el proyecto, para incidir en que "también es muy importante el aprovechamiento de energías renovables".

En este contexto, en la jornada que se celebra este miércoles en Salamanca, en la que participan universidades, centros de investigación y ayuntamiento, se debate sobre "oportunidades de economía circular en las ciudades" en torno a "la simbiosis urbano-industrial".

Así, se tratarán cuestiones como la forma de "ayudar a las industrias a que vean en las ciudades oportunidades en torno a los mal llamados residuos". "Lo que para una industria es un residuo, es una oportunidad para otra, y lo mismo aplicado también a los residuos municipales", ha defendido Monsalvo.

Por su parte, una de las invitadas, la doble campeona olímpica de vela, Theresa Zabell, ha puesto en valor la importancia del agua, "el elemento que más se necesita detrás del oxígeno". "Sin agua podemos sobrevivir pocos días, con lo cual es necesaria una buena gestión del agua para que podamos consumir el agua que sale del grifo", ha subrayado.

Zabell, además, ha invitado a todos a remar en la misma dirección para cuidar el agua y ha señalado que, a su juicio, la solución para que todos tomen conciencia de la importancia del agua, "siempre es público-privada".

"No podemos mirar solo a los poderes públicos para que resuelvan un problema, tenemos todos que ser conscientes de que el agua es un bien muy necesario, es una joya y al mismo tiempo es un bien escaso. Y entre todos tenemos que poner de nuestra parte para que el agua esté en las mejores condiciones posibles", ha apostillado.

Respecto a la figura de Zabell, Monsalvo ha puesto en valor que es "pionera en desarrollar proyectos en pro de la sostenibilidad medioambiental". "Es una imagen que representa muy bien el proyecto United Circles, porque en definitiva uno de sus pilares fundamentales es favorecer la sostenibilidad, la economía circular, y generar oportunidades para las ciudades con estas nuevas formas más ambientalmente correctas", ha concluido.