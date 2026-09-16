Salamanca cierra con "éxito" los conciertos de Ferias y Fiestas en una edición de "récord" con 240.000 espectadores

El Ayuntamiento de Salamanca resalta como récord las más de 240.000 personas que han acudido a los conciertos de Ferias y Fiestas - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa de Ferias y Fiestas en honor a Santa María de la Vega, organizado por el Ayuntamiento de Salamanca, ha finalizado con "éxito" en una edición de "récord" de participación al haber contado con más de 240.000 espectadores.

La concejala de Festejos y Tradiciones, Carmen Seguín, ha presentado este miércoles el balance del programa de fiestas durante un acto en el que ha agradecido a los salmantinos su alta participación en las actividades programadas y ha reconocido la labor de todos los servicios municipales que han trabajado en el diseño y en la ejecución de las ferias y fiestas, porque su trabajo ha sido "fundamental para el éxito de esta celebración".

Los 14 conciertos programados en la Plaza Mayor, entre el 7 y el 15 de septiembre, han reunido a 205.000 personas y los que han congregado un mayor número de público han sido las actuaciones de Gente de Zona, M-Clan, La La Love You y Sanguijuelas del Guadiana, seguidos de Julieta Venegas, La Plazuela, Antoñito Molina e Íñigo Quintero.

Los artistas salmantinos que han actuado en la Plaza Mayor, como Nereida Sanchón, Juan Anselmo y Orca también han concentrado a numeroso público durante sus conciertos.

Hasta el parque Elio Antonio de Nebrija se han acercado 12.500 personas para disfrutar de la música de los grupos Al Límite, La duda ofende, Vandidos, No cantes Victoria, Sonido Internacional, Be for you y Kritter.

La orquesta salmantina Vulkano, programada el 6 de septiembre en la Plaza de la Concordia, como antesala de las Ferias y Fiestas, ha reunido a más de 16.000 personas.

Y los seis conciertos de la Banda Municipal de Música, celebrados en la Plaza Mayor, parque de la Alamedilla, Museo del Comercio y Plaza Barcelona, han reunido a 8.100 personas.

El Festival de Artes de Calle también ha batido récord de participación, con 26.300 asistentes, mientras que las nueve actuaciones programadas en el Patio Chico han reunido a 8.500 personas.

El pasacalles 'El carrusel ambulante' congregó un público de 2.500 personas durante el recorrido por diferentes calles de la ciudad y un total de 15.300 personas han disfrutado de 'Recicla Juegos', un estreno absoluto de la compañía salmantina Kamaru Teatro que ha visitado diferentes plazas y parques de la ciudad, en concreto ha estado en la Plaza de la Concordia, parque de la Alamedilla, Plaza Barcelona, Plaza Trujillo, avenida Santiago Madrigal, parque Villar y Macías, Vistahermosa, Huerta Otea y Zurguén.

TRADICIONES SALMANTINAS

Las tradiciones salmantinas han reunido a más de 53.000 personas. Un total de 10.000 personas han participado en la Ofrenda Floral, organizada en colaboración con la Asociación del Traje Charro y la Asociación de Floristas de Salamanca.

Más de 3.000 personas han participado en el Día del Tamborilero y en los pasacalles de folclore por los barrios de Pizarrales, Oeste, Capuchinos, Garrido, Puente Ladrillo/El Rollo, Tejares y La Vega.

Y más de 40.000 personas han disfrutado de los diez pasacalles de charangas y cabezudos programados. Los disparos de fuegos artificiales han congregado a 80.000 personas en total.

En la jornada de puertas abiertas han participado una veintena de espacios culturales e institucionales que han recibido a más de 18.000 visitantes.

Según los organizadores del Mercado histórico, ubicado en la Vaguada de la Palma, se han dado cita más de 120.000 personas entre el 9 y el 13 de septiembre.

Y más de 6.000 asistieron al pregón ofrecido por actriz salmantina Guadalupe Lancho en la Plaza Mayor. La feria de ajedrez ha contado con más de 800 asistentes, el mismo número de los que asistieron al cuentacuentos en inglés programado en la Alamedilla y la Custom Biker Day ha reunido a más de 1.000 personas.

Un total de 3.678 espectadores han disfrutado de las tres obras de teatro programada en el Liceo: 'Género de dudas', 'Un matrimonio sin filtros' y 'Que Dios nos pille confesados'.

2.464 personas llenaron las dos funciones del CAEM con la zarzuela 'La del manojo de rosas' y un total de 3.782 espectadores han asistido a las diferentes funciones programadas del musical "Los chicos del coro".

Según los datos facilitados por la Asociación de Hostelería la ocupación hotelera media ha sido del 95 por ciento durante los fines de semana del 4 al 6 y del 11 al 13, y del 75 por ciento los días de diario. Y según los datos facilitados por Cruz Roja han tenido 33 intervenciones.

La mayoría de las intervenciones han sido motivadas por mareos o síncopes y se les dio de alta in situ a todos, excepto a ocho personas que han sido trasladadas al hospital.