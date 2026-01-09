Salamanca contará en 2028 con un nuevo centro de Salud en San José-El Zurguen que dará cobertura a 12.600 personas

El consejero de Sanidad (C) junto a las autoridades en la presentación de las obras del nuevo centro de salud de Salamanca. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Salamanca contará con un nuevo centro de salud que dará cobertura a los barrios de San José - El Zurguén tras una inversión de 5,8 millones de euros por parte del Gobierno regional, y a lo largo de este 2026 se redactará el proyecto, cuya ejecución de obra será de 20 meses.

Este nuevo centro "mejorará las condiciones de los sanitarios y los usuarios y permitirá un mayor grado de humanización", como así lo ha asegurado este viernes el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, quien ha presentado esta nuevo centro de salud que atenderá a 12.529 tarjetas sanitarias para toda la zona de La Vega, San José y El Zurguén.

Alejandro Vázquez ha recordado, además que, durante esta legislatura, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ha invertido "más de 75 millones, 30 en equipamiento y 45 en obras" y ha desgranado algunas de las actuaciones más importantes, como los nueve millones que se han destinado al centro de salud de Prosperidad, cuyas obras finalizarán en en marzo, casi un millón de euros en la ampliación del centro de salud de Santa Marta de Tormes, que estará finalizado en las próximas semanas, 924.000 euros en las obras del nuevo área de Fisioterapia en Peñaranda de Bracamonte, o 400.000 euros en las obras de mejora de Villoria.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, ha reconocido estar "muy agradecido y orgulloso de la apuesta de la Junta por Salamanca", y ha resaltado "la sensibilidad que están teniendo con las demandas de los salmantinos" desde el Gobierno autonómico.

Este centro de salud es, en palabras de Carbayo, una "petición vecinal que se va a hacer realidad", al tiempo que ha destacado el "extraordinario ritmo al que va el centro de salud de Prosperidad" o las obras del edificio de consultas del Hospital, "cuyos trabajos avanzan de forma muy rápida".

Por ello, el alcalde ha asegurado que Salamanca tiene "una Sanidad de vanguardia a la altura de una ciudad que se está desarrollando también en el ámbito tecnológico".

Por su lado, el gerente de Atención Primaria, Luis Javier González, ha subrayado que la Junta "vuelve a apostar" por Salamanca y ha agradecido especialmente al alcalde "la cesión del terreno" para edificar el nuevo centro de salud.

El solar en el que se edificará el nuevo solar es una parcela segregada de 3.000 metros cuadrados, situado junto al cuartel de la Guardia Civil, que ofrecerá, además, la posibilidad de crecimiento futuro.

Con la construcción del nuevo Centro de Salud de San José-El Zurguén se conseguirán "importantes mejoras" en varios aspectos como una mejor accesibilidad y cercanía, al ubicarse en un punto intermedio de los barrios; instalaciones más modernas y cómodas; mayores espacios para consultas y zonas comunes; nuevos servicios, como fisioterapia, sala de lactancia y sala de procedimientos técnicos (ecografía, retinografía, monitorización ambulatoria de la presión arterial, prueba para detectar la enfermedad arterial periférica, aseo con equipamiento para pacientes ostomizados o cambiador de bebés).