Salamanca contará con una nueva línea de bús urbano en 2027 para dar respuesta al nuevo centro de salud de Prosperidad

El alcalde presenta la nueva línea de bus rubano que entrará en vigor en 2027, será la línea 16. - AYTO SALAMANCA

SALAMANCA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca refuerza el servicio de transporte urbano con la creación de una nueva línea de autobús que conectará el barrio de Puente Ladrillo con el nuevo centro de salud de Prosperidad y que se pondrá en funcionamiento en 2027.

El alcalde, Carlos García Carbayo, ha explicado que con el nuevo centro de salfus ha llevado a una reorganización de las zonas básicas de salud de la ciudad, y así parte de los vecinos de Puente Ladrillo pasarán a ser atendidos en este nuevo centro. Lo mismo sucede con los vecinos del paseo de Canalejas y otras zonas de la ciudad.

Por eso, la nueva línea que unirá Puente Ladrillo y Los Alcaldes dará respuesta a esta necesidad y, además, también "atenderá una demanda planteada por los vecinos de Los Alcaldes, que solicitaban una conexión directa de su barrio con el centro de la ciudad".

La nueva línea supondrá un coste aproximado de 1,5 millones de euros anuales y está previsto que entre en funcionamiento en 2027 cuando se incorporen los nuevos autobuses a la flota municipal.

No obstante, el alcalde ha explicado que mientras se pone en marcha esta nueva línea los vecinos de Puente Ladrillo ya cuentan en la actualidad con dos conexiones a través de la línea 4 de autobús.

Por su parte, los vecinos de Canalejas y avenida Reyes de España también pueden utilizar las líneas 12 y 13 y realizar un trasbordo con la línea 8.

Esta nueva línea, que será la 16, se suma a otras medidas que el Consistorio ha tomado en lo que va de año para potenciar el servicio de autobús urbano y así Carlos García Carbayo ha destacado el refuerzo de las líneas 10 y 13, cuyo autobús de apoyo, que comenzó como un tramo diario de cuatro horas, ha pasado a integrarse como servicio ordinario completo desde primera hora de la mañana hasta las 15.00 horas, garantizando así el cumplimiento estricto de frecuencias y expediciones.