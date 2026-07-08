'Salamanca culta y oculta' estrena el viernes las visitas nocturnas a Scala Coeli y las teatralizadas al Pozo de Nieve

Archivo - Recorrido teatralizado de retablos barrocos. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA - Archivo

SALAMANCA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Salamanca, culta y oculta' arranca su segundo fin de semana con el inicio este viernes, 10 de julio, de varias propuestas, como las visitas nocturnas en Scala Coeli y las teatralizadas en el Pozo de Nieve.

En concreto, las visitas a Scala Coeli se podrán realizar de 21.00 a 24.00 horas los viernes y sábados con un precio de cinco euros y se pueden reservar a través de www.salamancaymas.es, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Arrancan también el viernes las visitas teatralizadas en el Pozo de Nieve, que se pueden realizar los viernes a las 19.00 horas, sábados a las 12.00 y 19.00 horas y domingos a las 12.00 horas, previa reserva de invitaciones en la misma web.

Por otro lado, las propuestas en el Parque Arqueológico del Botánico se pueden disfrutar también a partir de este fin de semana, con acceso libre al espacio de 10.00 horas a 19.30 horas de lunes a sábados y de 10.00 horas a 14.00 horas domingos y festivos, y la observación astronómica con telescopio que se puede realizar los viernes, a las 22.30 horas y 23.30 horas, con reserva de invitaciones.

La visita teatralizada 'Oculto en el Cielo de Salamanca', de acceso libre, se puede disfrutar también a partir de este viernes, a las 12.00 horas, 12.30 horas y 13.00 horas.

Lo mismo ocurre con la ambientación de la tuna universitaria, a las 22.00 horas, en la Plaza Mayor, con una propuesta que se podrá disfrutar todos los viernes del mes de julio.

Por su parte, el Museo del Cerro de San Vicente acogerá el sábado, a las 12.00 horas, el primero de los talleres 'Conviértete en arqueólogo', otra de las propuestas de acceso libre.

Además de las novedades, se podrá disfrutar de nuevo del recorrido teatralizado 'Lo que la Escuela de Salamanca aportó al mundo', entre la plaza del Concilio de Trento y la Universidad de Salamanca, una propuesta de acceso libre que se puede realizar los viernes a las 20.00 horas, sábados a las 12.00 horas y 20.00 horas y domingos a las 12.00 horas.

También de acceso libre, los sábados y domingos a las 12.00 horas, la teatralización 'La constelación de retablos barrocos', con dos itinerarios que recorren iglesias y templos históricos como Sancti Spíritus, el convento de las Claras, la Catedral, la iglesia de la Clerecía, Vera Cruz y La Purísima.

Continúan las puertas abiertas y visitas guiadas en el Cerro de San Vicente, las visitas guiadas nocturnas 'Mientras la Catedral duerme', la visita guiada 'Patrimonio y leyendas del río Tormes' y el recorrido guiado por el cementerio San Carlos Borromeo, 'Ecos de una ciudad'.