'Salamanca es Navidad' reúne a más de dos millones de participantes en los 40 días de propuestas

La concejala de Relaciones Institucionales, Festejos y Tradiciones, Carmen Seguín - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La programación de 'Salamanca es Navidad' ha reunido a dos millones de participantes en los 40 días de propuestas navideñas organizadas por el Ayuntamiento de Salamanca por tercer año consecutivo.

La concejala de Festejos y Tradiciones, Carmen Seguín, ha subrayado, durante la rueda de prensa en la que ha realizado el balance de estas actividades, que las cifras "hablan por sí solas".

"La estampa ha sido evidente, con calles y plazas llenas", ha remarcado Seguín, por lo que ha asegurado que la inversión que tiene esta programación tiene un "evidente retorno para la ciudad", al tiempo que ha detallado que se ha reunido con los presidentes de la Asociación de Empresarios de Hostelería y el de la Cámara de Comercio, cuyas sensaciones son "positivas" para lograr la dinamización urbana y la desestacionalización del turismo".

En cuanto a las cifras de cada evento, Seguín ha detallado que el gran protagonista ha sido el árbol de la Plaza Mayor y su espectáculo de videomapping de luz y sonido, del que se han programado 155 pases que ha reunido a un total de 1.550.000 personas.

'El Jardín Mágico del Huerto de Calixto y Melibea' ha recibido a más de 213.471 visitantes que han podido disfrutar de este emplazamiento único convertido en una ruta mágica, a través de herramientas audiovisuales, proyectores de luz, láser, arcos luminosos y redes de luces en el suelo.

Y más de 60.000 personas han visitado los Jardines de Santo Domingo de la Cruz convertidos en un jardín polar. La llegada de los Reyes Magos a la ciudad es uno de los acontecimientos más queridos por los salmantinos.

Este año más de 3.000 personas se congregaron en la Plaza Mayor para escuchar el Saludo Real desde el balcón del Ayuntamiento y para disfrutar de la música de Chloe de la Rosa.

Por la tarde, más de 600 personas formaron parte de la comitiva que los acompañaba en su recorrido y más de 70.000 personas pudieron disfrutar de las carrozas, caramelos y espectáculos de animación organizados por el Ayuntamiento.

El desfile del Cartero Real que se celebraba por primera vez en Salamanca fue seguido por 20.000 personas, mientras que 1.200 se acercaron hasta el zaguán del Ayuntamiento los días 3 y 4 de enero para entregarle sus cartas a los Reyes Magos. La Cabalgaza, que se ha celebrado por cuarto año consecutivo, congregó a 30.000 personas.

OTRAS ACTIVIDADES

La Torre de los Anaya ha sido otro de los lugares más visitados por salmantinos y turistas durante las fechas navideñas; el Belén lo han visitado 45.156 personas y la Ciudad de la Navidad, un total de 43.074 y el Belén ubicado en la Fonda Veracruz ha recibido 7.866 visitas.

Otra actividad que ha tenido gran aceptación es el Ciclo de Navidad Polifónica que ha contado con cerca de 4.000 asistentes en los quince conciertos programado en la Catedral Vieja y en el Auditorio de San Blas.

Seguín ha añadido Seguín, hay novedades que se han implementado esta Navidad y es muy posible que se queden para otros años por el éxito que han logrado.

Algunos ejemplos son la recepción a los Reyes Magos en la mañana del día de la Cabalgata (en lugar de hacerlo durante la misma a su paso por la Plaza), la actividad realizada en el jardín de Calixto y Melibea (que podrá extenderse a la Plaza de Anaya) o el montaje del árbol de la Plaza Mayor, que seguirá otros años, aunque se le podrá cambiar la decoración.