Salamanca no prestará servicio de limpieza y recogida este lunes por la festividad de San Martín de Porres

SALAMANCA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca no prestará servicio de limpieza y recogida de residuos este lunes, 3 de noviembre, con motivo de la festividad de San Martín de Porres.

En concreto, el servicio estará inactivo entre las 6.00 horas del lunes y las 6.00 horas del martes día 4 de noviembre, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

En este contexto, el Ayuntamiento solicita la colaboración de los ciudadanos para que en la medida de sus posibilidades eviten sacar la basura durante la noche del lunes. No obstante, estará disponible un equipo de acción inmediata para las urgencias que puedan surgir.