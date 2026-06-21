Salamanca previene el aislamiento social de cerca de 200 mujeres a través del proyecto Aula Cultural en los CEAS - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca previene el aislamiento social de cerca de 200 mujeres a través del proyecto Aula Cultural que se ha desarrollado en los Centros de Acción Social (CEAS) de las zonas Centro, Garrido, Pizarrales y San José.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha destacado que esta iniciativa fortalece las redes de relación en su entorno de mujeres en situación o riesgo de exclusión, de manera que las personas participantes se transforman en agentes activas involucradas de acuerdo a sus inquietudes, intereses y necesidades.

Así, no solo se cubre la necesidad de información y de participar de la cultura de estas mujeres con necesidad de autorrealización, estima y reconocimiento, sino que también se satisface el deseo de conocer y comprender al mismo tiempo que se crean conexiones sociales significativas y se generan redes de apoyo para establecer lazos que aporten un arraigo en el grupo.

El proyecto Aula Cultural forma parte de la oferta municipal en los Centros de Acción Social para las personas en situación o riesgo de exclusión social, con talleres que este año llegan a cerca de 1.500 personas en total.

"El Ayuntamiento de Salamanca invierte en calidad de vida, en facilitar el día a día a las personas que más lo necesitan, por poco que parezca para una persona", ha subrayado Rodríguez.