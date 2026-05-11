Salamanca reclama por carta a Sánchez y Puente una reunión sobre el tren: "no se puede mendigar atención institucional"

SALAMANCA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha remitido sendas cartas al presidente del Gobierno y al ministro de Transportes en el que exige que se incrementen las frecuencias del Alvia con la capital salmantina "incluyendo fines de semana y nuevas franjas horarias" después de que en octubre de 2024, en una reunión con el secretario de Estado de Transportes se "generarán expectativas que con el paso del tiempo se han visto frustradas".

Las misivas están firmadas por el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en representación de la plataforma, y las enviadas este lunes incluyen un dosier de prensa con las informaciones y repercusión de la concentración celebrada este pasado domingo en la plaza de Los Bandos.

El envío de estas cartas fue uno de los acuerdos a los que llegaron los integrantes de la plataforma en la reunión mantenida el pasado 16 de abril y donde también se convocó la concentración llevada a cabo este domingo.

Las reivindicaciones que se trasladan en las misivas son, entre otras la recuperación inmediata del tren directo Salamanca-Barcelona; el incremento de frecuencias Alvia con Madrid, incluyendo fines de semana y nuevas franjas horarias; la mejora de las conexiones con Valladolid; la modernización ferroviaria; el impulso real del corredor de la Ruta de la Plata; la electrificación completa de la línea hasta la frontera portuguesa; la inclusión de Salamanca en el trazado del tren rápido entre Portugal y Madrid; y la ejecución de actuaciones técnicas que permitan reducir los tiempos de viaje y mejorar la eficiencia de la red.

En las cartas a Pedro Sánchez y Óscar Puente, el alcalde de Salamanca explica que miles de salmantinos salieron a la calle para expresar su malestar por el deterioro "constante" de las conexiones ferroviarias, " en una movilización ejemplar, transversal y unitaria, en la que la sociedad civil, las instituciones, los agentes económicos y sociales y los vecinos de toda condición" se expresaron "de forma clara y contundente".

Asimismo, el alcalde recoge en su misiva que las demandas que se le trasladan "no son nuevas", salvo la "exigencia de la inmediata recuperación del tren directo Salamanca-Barcelona", suprimido el pasado mes.

Para García Carbayo, lo "verdaderamente grave" no es solo la ausencia de soluciones, "sino la absoluta falta de interlocución" a lo que añade que "Salamanca no puede seguir siendo ignorada" y no ve "aceptable" que una ciudad y una provincia enteras tengan que "mendigar atención institucional mientras se adoptan decisiones que las perjudican de manera reiterada".

Por todo ello, le exige formalmente la convocatoria urgente de una reunión en la sede de la Presidencia del Gobierno, con la participación de esta Alcaldía y de los representantes de la plataforma en defensa de la conectividad de Salamanca, a fin de abordar de manera directa, seria y definitiva todas estas cuestiones.