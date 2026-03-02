Salamanca recuerda "una Europa ya desaparecida" en la muestra fotográfica 'Tras los pasos del Holocausto'

Inauguración de la exposición 'Tras los pasos del Holocausto' en la Casa de las Conchas de Salamanca. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa de las Conchas de Salamanca acoge dese hasta el próximo 31 de marzo la exposición fotográfica 'Tras los pasos del Holocausto', con las imágenes del sociólogo y analista internacional Ricardo Angoso, que ha asegurado en su inauguración que es "un recorrido gráfico" para recordar "una Europa ya desaparecida, con ciudades y pueblos donde antes vivían millones de judíos antes de la Shoah".

La muestra está organizada por el Ateneo de Salamanca, la Asociación de Memoria de Sefarad y la propia biblioteca pública de Salamanca, cuyo director, Luis Miguel Macías, ha indicado en la inauguración que las fotografías "hacen reflexionar sobre la memoria y recordar y comprender el pasado", que ha explicado que a veces se deja "olvidado" pero sin él no se puede "mirar ni al presente" ni "enfocar el futuro".

Por su parte, el gerente de la Red de Juderías de España, Iñaki Echeveste, ha explicado cómo la Red es una asociación pública fundada en 1995, cuyo objetivo es "preservar, promover y defender" el legado judeoespañol en la península ibérica en España a través de proyectos turísticos, académicos, culturales y gastronómicos.

El autor de las imágenes, Ricardo Angoso, ha recordado que en el año 1939 había entre nueve y diez millones de judíos en Europa y, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, quedarían con vida unos tres millones. "Solamente en Polonia, para que se hagan una idea, de 3.300.000 judíos que había en el año 1939, cuando termina la guerra, quedan con vida de 270.000 a 300.000", ha matizado.

Angoso ha recordado, además, que después de 1945 "ocurren dos cosas", por un lado que se instalan las dictaduras comunistas en toda Europa del Este, con una nueva unidad migratoria, y en 1948 se reconoce al Estado de Israel y hay una nueva oleada migratoria.

BÚSQUEDA DE VESTIGIOS

Como consecuencia, ha agregado, hoy en día en toda Polonia de esos 3.300.000 quedan 17.000 judíos. "Yo he intentado investigar, reflexionar y ver qué vida judía quedaba en Europa Central y del Este, que es donde mayor impacto tuvo el Holocausto y he ido recogiendo algunos rastros materiales, algunos vestigios, como si fuera una investigación arqueológica", ha explicado.

"Han quedado vestigios materiales de los judíos, pero apenas hay judíos", ha lamentado Angoso, quien ha finalizado sus palabras, recogidas por Europa Press, con una frase de Primo Levi, un sobreviviente del Holocausto, que decía: "si nosotros no hablamos de esto, de lo que ocurrió, ¿quién hablará?".

Por último, el concejal de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Salamanca, Ángel Fernández Silva, ha asegurado que "hay que mirar al pasado, aunque sea terrorífico y aunque sea de horror para no repetir esos errores".

Además, ha incidido en que las causas que tuvieron como consecuencia el exterminio judío a mediados del siglo pasado fueron "el fanatismo, la intolerancia, la devastación, la polarización, la brutal crisis económica que a través de los totalitarismos de mediados del siglo pasado perpetraron el horror y el terror en la Europa del siglo XX".

"Tenemos un Estado de Derecho fuerte, un Estado social y democrático a través del cual se articula y se debe incidir y reforzar para no repetir esos terroríficos errores del pasado y sobre todo establecer la dignidad humana y la igualdad entre todas las personas como bases de la convivencia", ha subrayado Fernández.