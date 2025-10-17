Salamanca refuerza su "alianza ya consolidada" con Iberaval para fortalecer el tejido empresarial de la ciudad

SALAMANCA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha renovado su convenio con la sociedad de garantía recíproca Iberaval con la que suma cinco años de colaboración con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial de la ciudad que refuerza una "alianza ya consolidada".

La dotación municipal en este convenio es de 100.000 euros, como han asegurado durante la presentación de esta nueva colaboración, y se dirige a bonificar costes de operaciones tramitadas con el respaldo de la sociedad de garantía.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha subrayado durante la presentación del nuevo convenio, en la que ha participado el presidente de Iberaval, el salmantino César Pontvianne, que este tipo de colaboración público-privada facilita la financiación al tejido empresarial de la ciudad.

También ha explicado que en estos años se ha llegado ya a un centenar de beneficiarios que han recibido ayudas por un importe cercano a los 300.000 euros.

Para Carbayo, estas cifras reflejan el impacto real que esta colaboración tiene en ese tejido empresarial de la ciudad, proyectos que "salen adelante, que crean empleo y proyectos que se mantienen en Salamanca".

El alcalde ha añadido al respecto que hay una previsión de movilizar "una inversión por encima de los tres millones en el presente ejercicio". Podrán acogerse a estas ayudas las operaciones realizadas desde el 1 de diciembre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2025 y las bonificaciones irán dirigidas a las comisiones de aval, intereses, gastos de apertura o notaría, entre otros.

"INCERTIDUMBRE GLOBAL"

Como ha añadido García Carbayo, las ayudas alcanzan hasta 10.000 euros por operación con un mínimo subvencionable de 400 euros, mientras que el presidente de Iberaval ha recordado cómo en momentos como los actuales, marcados por la "incertidumbre" de la economía global es cuando "más sentido cobran los pactos que generan confianza, certidumbre y apoyo efectivo a quienes crean empleo, los empresarios".

Esta colaboración, ha señalado, se centra en impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico de esta gran ciudad en muchos más ámbitos, como es la banca: "Desde que pusimos en marcha esta colaboración, allá por 2020, hemos demostrado que el acceso a la financiación puede dejar de ser un obstáculo para convertirse en un trampolín para autónomos, pymes y emprendedores".

El representante de Iberaval, además, ha detallado que, desde que comenzó la colaboración institucional con el Consistorio de la capital salmantina, la compañía ha duplicado su actividad en Salamanca.

Precisamente, ha explicado que en 2019 se formalizaron operaciones por 23 millones en la provincia y, en 2024, se superaron los 50 millones.