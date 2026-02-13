Salamanca será escenario del programa de televisión indio 'Bollylands'. - AYUNT. DE SALAMANCA

SALAMANCA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Salamanca volverá a convertirse este sábado en escaparate internacional gracias a la grabación del programa indio 'Bollylands', que visitará la ciudad para mostrar las localizaciones donde en 2023 se rodó el largometraje de Bollywood 'War 2'.

La productora desplazará a seis profesionales, entre ellos una de sus presentadoras, Pooja Nautiyal, que guiará al público por los escenarios salmantinos que formaron parte del rodaje. Un formato que recorre el mundo a través del cine, ya que, en cada episodio, 'Bollylands' invita al espectador a viajar por distintas ciudades del planeta donde se han filmado producciones de Bollywood, tal y como ha señalado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

En el caso de Salamanca, el equipo grabará en las principales localizaciones utilizadas para 'War 2', entre ellas: la Plaza Mayor, escaleras de Peñuelas de San Blas, calle Libreros, puente Enrique Estevan, Plaza de Anaya, calle Zamora, Patio de Escuelas Mayores, Plaza de Juan XXIII, calle Rector Esperabé, Plaza del Corrillo, Plaza Poeta Iglesias, calle Tentenecio, calle Gibraltar, Plaza Concilio de Trento y la calle San Pablo.

El largometraje 'War 2' se rodó en Salamanca en octubre de 2023 y contó con el apoyo de Salamanca Film Commission, que ha sido la encargada de coordinar la localización junto a las productoras Yash Raj Films (India) y Palma Pictures (España). La producción ha supuesto la contratación de más de 70 técnicos, han participado unos 1.200 figurantes y se han movilizado más de cinco departamentos municipales para facilitar el desarrollo del rodaje.

La presencia de 'Bollylands' supone una nueva ocasión para proyectar la imagen de Salamanca en India, como asegura el Consistorio salmantino y ha indicado, además, que la grabación del programa en la capital es posible gracias al respaldo de la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León; y el Ayuntamiento, mediante Salamanca Film Commission.

Ambas instituciones han colaborado en tareas de logística, organización del viaje, alojamiento, información y permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Se puede ver el formato del programa a través de su web: https://bollylands.com/