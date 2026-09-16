Salamanca suspende la XXXII Feria del Libro Antiguo y de Ocasión tras no llegar a acuerdo con el sector

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Salamanca. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha suspendido la XXXII Feria del Libro Antiguo y de Ocasión después de que los libreros con los que se ha reunido no hayan aceptado las mejoras planteadas para garantizar la continuidad de esta cita cultural, según ha señalado el Consistorio.

La primera confrontación ha tenido lugar cuando el Ayuntamiento ha propuesto acortar el evento a diez días, frente a los 16 de ediciones anteriores, aunque para compensar esta reducción, ha planteado una rebaja del 50 por ciento en la tasa de participación. Con esta bajada, el coste por caseta quedaba entre 35 y 85 euros diarios, en función del tamaño de espacio ocupado.

También ha ofrecido cambiar el lugar de celebración de la Feria de la Plaza Mayor a la Plaza de los Bandos, donde sí podría celebrarse durante 16 días. Asimismo, ha propuesto asumir el 52 por ciento de los costes de montaje y el 100 por cien de la programación cultural.

No obstante, ambas opciones han sido rechazadas por el colectivo de los libreros, según ha asegurado el Ayuntamiento, que ha decidido así suspender el evento.

El Consistorio ha subrayado que, en el marco de las reuniones con el sector, ha reiterado "en todo momento" su voluntad de que la Feria pudiera celebrarse "en las mejores condiciones posibles y con un modelo renovado que permitiera compatibilizar su desarrollo con el uso habitual de la Plaza Mayor".

En este sentido, ha recordado que la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión está promovida íntegramente por esta institución, "algo que no ocurre en otras ciudades de España, donde son las asociaciones de libreros quienes asumen la organización".

En el caso de la cita salmantina, los participantes costean parte del montaje y alquiler de las casetas, mientras que el Consistorio corre con otros gastos, como las actividades complementarias "reconocidas por los propios libreros por su calidad y capacidad de atraer público", ha detallado.

Tras la cancelación, la inversión inicialmente destinada a la Feria se redirigirá ahora a la organización y celebración de diversas actividades culturales vinculadas al fomento de la lectura y la creación literaria, ha apuntado el Ayuntamiento.

Entre estas iniciativas se encuentra un nuevo Salón del Cómic, que se celebrará los días 14 y 15 de noviembre en la Torre de los Anaya, y el VII Salón del Libro Infantil y Juvenil, cuya inauguración tendrá lugar el 21 de noviembre y que se prolongará hasta el 10 de enero.

El Ayuntamiento de Salamanca también ha indicado que reforzará la programación trimestral de la Red de Bibliotecas Municipales para acercar los libros, la lectura y la cultura a todos los barrios de la ciudad a lo largo de todo el año.

Igualmente, ha manifestado su apoyo al sector de las librerías y el fomento de la lectura, pues, según ha subrayado, es "un compromiso compartido por distintas áreas municipales".

Además de la labor desarrollada desde las concejalías de Cultura, Educación y la Red de Bibliotecas Municipales, este impulso se ve reforzado desde Promoción Económica a través del programa municipal 'SALdeCompras'.

El programa 'SALdeCompras' ha demostrado ser una herramienta eficaz de apoyo al sector de las librerías y papelerías de Salamanca, ha destacado al respecto, para incidir en que desde el 9 de octubre de 2023 hasta la actualidad, esta iniciativa ha generado más de 6,49 millones de euros en ventas en los establecimientos participantes.

Durante este periodo se han registrado, además, cerca de 200.000 operaciones de compra realizadas por usuarios del programa en librerías, una cifra que refleja la alta participación ciudadana y la "confianza" en esta iniciativa municipal. Asimismo, los consumidores han utilizado más de 1,53 millones de euros en operaciones de canje dentro de los establecimientos del sector.