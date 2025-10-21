Salamanca Tech Summit reunirá en la ciudad a ponentes del ámbito tecnológico del 15 al 17 de abril

SALAMANCA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del Salamanca Tech Summit se desarrollará del 15 al 17 de abril en el Palacio de Congresos y reunirá en la ciudad a cerca de un centenar de ponentes del ámbito tecnológico.

Organizado por el Ayuntamiento y la Universidad de Salamanca, el evento "se consolida como uno de los referentes nacionales e internacionales en el ámbito tecnológico" al reunir a investigadores, empresas, centros tecnológicos, inversores y ciudadanía, tal y como han señalado desde el consistorio salmantino en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta tercera edición busca ser un "espacio de encuentro para el talento y la innovación" y abordará tendencias tecnológicas como la ciberseguridad, blockchain, inteligencia artificial generativa, biotecnología, realidad extendida, animación 3D, videojuegos y computación cuántica.

Salamanca Tech Summit ofrece una oportunidad, además, "para impulsar proyectos con tecnología avanzada, fomentar el networking y acceder a nuevas oportunidades de colaboración con líderes del sector". En su última edición, el evento reunió más de 2.000 participantes, 80 ponentes y 30 conferencias.

En esta ocasión, el programa incluirá ponencias, mesas redondas, un concurso pitch y espacios temáticos pensados para estimular la creatividad, la colaboración y la aplicación práctica de la innovación.

Salamanca Tech Summit 2026 contará con ponentes como Jorge Marrón Martín (Marron), divulgador y presentador; Chema Alonso, experto en ciberseguridad; Javier Santaolalla, físico e ingeniero; Elia Guardiola, especialista en storytelling; Jorge Huguet, exdirector general de Sony Interactive Entertainment y CEO de The Squadron Madrid; Marta Barrio, cofundadora de Securiters, que participaron en ediciones anteriores.

En las próximas semanas, en la web oficial (https://summit.salamancatech.es/es) se podrán conocer más detalles sobre este evento.