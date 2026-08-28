Salamaq 2026 pretende ser "punto de encuentro entre el mundo rural y el urbano" con un presupuesto de 1,2 millones

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias (centro), junto a cinco diputados en la presentación de Salamaq 2026. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha presentado este viernes la nueva edición de Salamaq 2026, Feria del Sector Agropecuario y 37 Exposición Internacional de Ganado Puro, "punto de encuentro entre el mundo rural y el urbano", que cuenta casi con 1,2 millones de presupuesto.

Salamaq se celebrará en el Recinto Ferial de la Diputación entre los días 3 y 7 de septiembre y que volverá a situar a Salamanca "como uno de los principales puntos de encuentro nacionales e internacionales del sector agropecuario" tal y como ha subrayado en su intervención Javier Iglesias, que ha añadido, además, que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acudirá a inaugurarla junto a la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García Bernal. "Salamaq es la feria del campo por excelencia y la feria de Salamanca", ha añadido.

Una cita que nace con un marcado carácter provincial, pero que se proyecta con una clara vocación nacional e internacional. En este sentido, ha remarcado que "no hay mejor escaparate para el campo que Salamaq porque el corazón del campo late en Salamanca y en Salamaq", una feria que permite poner en valor la importancia del sector primario y reconocer el trabajo de quienes contribuyen cada día a mantener vivo el mundo rural.

En un acto en el que el presidente estuvo acompañado de los diputados de Salamaq, Santiago Castañeda; de Agricultura y Ganadería, José Roque; de Presidencia, Carlos García, y de Proyectos Estratégicos, Pilar Sánchez, el presidente ha señalado que la Diputación de Salamanca destina a Salamaq 2026 un presupuesto de 1.180.550 euros.

Una inversión que, según ha señalado Javier Iglesias, pone de manifiesto el compromiso de la institución provincial con un sector estratégico para la provincia y para el futuro del medio rural. Del presupuesto total, 635.050 euros corresponden al sector agropecuario y 545.500 euros a la Exposición de Ganado. Salamaq 2026 vuelve a confirmar su capacidad de convocatoria con 470 expositores, 1.493 cabezas de ganado y 19.984 metros cuadrados de ocupación.

Además, la Feria Agropecuaria vuelve a registrar una elevada demanda de participación, que contará con 206 expositores comerciales. La ocupación es total en espacios como el pabellón central, la zona de maquinaria, la lonja, la hostelería, la nave alimentaria y la plaza del comercio, como ha indicado el presidente Iglesias.

La elevada demanda ha provocado incluso que algunas solicitudes no hayan podido ser atendidas por falta de espacio, especialmente en la nave alimentaria, la plaza del comercio y la zona de maquinaria.

Entre los expositores nacionales admitidos vuelve a tener un especial protagonismo Castilla y León, con 110 empresas, a las que se suma la participación internacional de cinco empresas de Portugal y una de Italia. En el ámbito de la competición y la selección genética, se celebrarán cuatro Concursos Nacionales de Vacuno, de las razas Limusina, Charolesa, Blonde de Aquitania y Morucha, además de un Concurso Nacional de Ovino de raza Castellana.

El programa se completará con otros concursos destacados de porcino ibérico, caprino de raza Cabra de las Mesetas y vacuno de raza Avileña Negra Ibérica. Salamaq volverá a ser también un espacio para el conocimiento, el análisis y el debate sobre los principales retos del sector.

Las Jornadas Profesionales reunirán a más de 50 expertos, que abordarán cuestiones de máxima actualidad para agricultores y ganaderos, como la sanidad animal, la Política Agraria Común y la innovación tecnológica.

El objetivo es que Salamaq "continúe dando voz al sector y sirva de foro para analizar los asuntos que realmente preocupan a los profesionales del campo", ha indicado el responsable de la entidad provincial.

En materia de sanidad animal y de prevención, se extremarán las precauciones y antes de la entrada del ganado se realizarán trabajos de desinsectación y fumigación, a lo que se sumará un estudio pionero de vigilancia entomológica desarrollado junto al grupo de investigación "Enfermedades zoonósicas y una Sola Salud" de la Universidad de Salamanca.

El programa permitirá realizar una monitorización y control de mosquitos y otros vectores mediante trampas de captura de alta precisión en tres momentos clave: antes, durante y después de la feria.

TRANSFORMACIÓN DEL RECINTO

Salamaq 2026 se celebrará, además, en un recinto que ha experimentado una profunda transformación gracias a las inversiones realizadas por la Diputación de Salamanca, que superan los 6,5 millones de euros.

La actuación ha permitido modernizar y mejorar el recinto con intervenciones como el nuevo bulevar, las obras de mejora y la nueva capa tecnológica, que refuerzan las posibilidades de un espacio preparado para afrontar los retos del futuro.

Por otra parte, el Pabellón 'Salamanca en Bandeja' reunirá a 16 productores que ofrecerán venta directa de algunos de los mejores productos de la provincia.

La oferta gastronómica se completará con 12 'foodtrucks' situados en el bulevar central, además de degustaciones y showcookings de productos procedentes de razas puras y autóctonas.

El programa incluirá igualmente actividades divulgativas, exhibiciones ganaderas y ecuestres, demostraciones de unidades caninas y diferentes propuestas educativas para acercar el campo a todos los públicos.

En cuanto a la Exposición Internacional de Ganado Puro, la presencia de casi 1.500 ejemplares de cinco especies y 38 razas ganaderas convierten a Salamanca en la cita obligada de España y del sur de Europa no solo con cantidad sino por calidad del ganado participante.

En resumen, un total de 264 ganaderos de 25 provincias y de Portugal y de Italia conforman la 37 Exposición Internacional de Ganado Puro. El ganado vacuno vuelve a destacar con 212 ganaderos que aportan 1.015 cabezas de 18 razas, en las que el charolés, limusin, blonde de Aquitania y morucha, representan el grueso de la exposición.

Del resto de especies ganaderas, en ovino, se mantiene con más de 350 ejemplares de nueve razas aportadas por 27 ganaderos; sin olvidar el caprino con 46 ejemplares de la raza De las Mesetas; en porcino 42 de ibérico aportados por ocho ganaderos, y equino con 35 cabezas, de ocho razas y la raza asnal zamorano-leonesa con tres ejemplares, además de la especie aviar, que en una carpa completan la asistencia de ganado.

La subasta nacional de ganado vacuno volverá a celebrarse dentro de los días de Feria, concretamente el lunes 7 de septiembre, a la que están previsto se puje por ejemplares de las razas Limusina, Charolesa, Blonde Aquitania, Morucha, Parda de Montaña, Avileña Negra Ibérica y Pirenáica.

En el ámbito de la competición y la selección genética, se celebrarán cuatro Concursos Nacionales de Vacuno, correspondientes a las razas Limusina, Charolesa, Blonde de Aquitania y Morucha, además de un Concurso Nacional de Ovino de raza Castellana.

El programa se completará con otros concursos destacados de porcino ibérico, caprino de raza Cabra de las Mesetas y vacuno de raza Avileña Negra Con el objetivo de acercar la Feria y el campo a la sociedad, Salamaq volverá a retransmitir on line por su canal YouTube sus Concursos Morfológicos Nacionales de Ganado Vacuno, así como las subastas y las jornadas profesionales.