El Salón del Libro Infantil y Juvenil de Burgos comienza el 5 de noviembre y se prolongará hasta el 4 de enero

BURGOS 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Cultura del Ayuntamiento de Burgos ha organizado la XVIII edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil de Burgos, entre los días 5 de noviembre y 4 de enero, según los datos aportados por la concejala del área, Andrea Ballesteros, quien ha apuntado que se trata de "un espacio expositivo" cuyo objetivo es el "fomento de la lectura".

Para la edil, este Salón del Libro es "una de las joyas de la corona del área de Educación" y este año "gira en torno a la literatura, bajo el título 'Libros a Escena'.

Esta Salón del Libro, está dedicado a los niños y jóvenes para introducirles "en el mundo de las letras" y como en las ediciones anteriores, se han programado visitas para los escolares de los centros de la ciudad.

Unas actividades que van a consistir en visitas a la exposición 'Libros a escena' , 'El circo de Belo' y 'Rincón de Bella y Bestia",,

Se trata de una "visita gratuita" que se puede realizar en la sede de la exposición, en el Monasterio de San Juan, además de que se van a realizar visitas teatralizadas a la exposición sobre los libros que tendrán una duración de 45 minutos, para menores acompañados.

Andrea Ballesteros también ha informado de la puesta en marcha de los 'Talleres Creativos' que se van a desarrollar para niños de 3 a 12 años con títulos "tan atractivos" como 'Tropezando con el teatro', 'Creadores en Movimiento' o 'Construcción de Títeres'.

La mayor parte de los talleres tienen una duración de en torno a una hora e incluyen "manualidades, desarrollo de la creatividad, improvisación, que tan importante es en el teatro, expresión corporal y elaboración de escenografías", ha explicado la concejala, quien ha precisado que el coste es de dos euros.

Otra de las actividades del Salón del Libro es la 'Animación lectora' que incluye diez propuestas concretas de animación lectora para desarrollar la afición por los libros y los cuentos de la mano de diferentes escritores e ilustradores infantiles y juveniles. Una actividad que es gratuita.

Asimismo, se han programado espectáculos en torno a este Salón del Libro Infantil y Juvenil en torno a unas 20 propuestas de diferentes espectáculos que incluyen música, teatro y títeres de la mano de diferentes compañías que tienen "una exitosa trayectoria escénica", ha explicado Ballesteros, quien ha apuntado que hay "propuestas interesantes" como una versión original de Fuente Ovejuna o también 'Mi Primer Quijote', dirigido a los más pequeños.

Por otro lado, se ha programado dentro de este Salón del Libro Infantil y Juvenil, 156 visitas exclusivas para los centros educativos. de la ciudad en horario lectivo de mañana "para los escolares, en este caso de Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de Primaria", como ha indicado Andrea Ballesteros.