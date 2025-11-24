Salud Mental CyL incide en la "doble" invisibilidad de las mujeres con problemas de salud mental en su campaña del 25N

VALLADOLID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Salud Mental Castilla y León presenta con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre, una nueva campaña de sensibilización basada en un vídeo que recoge testimonios reales, interpretados por mujeres del movimientos asociativo, que muestran la doble invisibilidad que sufren muchas mujeres por el hecho de ser mujeres y convivir con un problema de salud mental, especialmente cuando se enfrentan a situaciones de violencia.

El vídeo, eje central de la campaña, pone voz a experiencias que habitualmente permanecen ocultas o son cuestionadas, han informado a Europa Press fuentes de la Federación.

Así, a través de fragmentos que narran silencios, incomprensión y la necesidad de ser escuchadas, se evidencia cómo, en muchas ocasiones, su dolor no se ve, no se cree o se confunde con su diagnóstico, tal y como expresa uno de los testimonios: "Me dijeron que exageraba, que todo estaba en mi cabeza. Pero la violencia es real, muy real."

La narración reivindica el derecho de estas mujeres a ser creídas, acompañadas y respetadas, recordando que la violencia de género atraviesa también, y con especial crudeza, a quienes viven con un problema de salud mental.

El vídeo ha sido elaborado mediante un proceso de trabajo participativo en el que han intervenido mujeres de la Red Regional de Mujeres de la Federación y mujeres participantes en la última edición del proyecto 'Mujeres sin Adjetivos', una iniciativa que promueve espacios seguros, de apoyo mutuo y de empoderamiento femenino y que cuenta con el apoyo de la Dirección General de la Mujer de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.

La Federación Salud Mental Castilla y León ha reafirmado su compromiso firme y rotundo en la lucha contra la violencia de género, especialmente hacia aquellas mujeres que, debido a la estigmatización ligada a los problemas de salud mental, se enfrentan a mayores barreras para pedir ayuda y ser atendidas adecuadamente.

MÁS PROTECCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

La entidad subraya la necesidad de reforzar la protección, la escucha activa, el acompañamiento y la accesibilidad a recursos especializados, así como la formación de profesionales para evitar que los síntomas de un problema de salud mental sean utilizados para desacreditar su testimonio o minimizar la violencia sufrida.

La Federación defiende que todas las mujeres tienen derecho a vivir sin miedo, a ser tratadas con dignidad y a recibir atención integral, y se hace un llamamiento a la sociedad para romper los silencios que perpetúan el sufrimiento.

La responsable del Área de Mujer e Igualdad de la Federación Salud Mental Castilla y León, Patricia Quintanilla, ha explicado que el vídeo recoge la idea de que muchas mujeres viven un doble silencio, uno por el hecho de ser mujeres y otro por tener un problema de salud mental.

"Muestra cómo, a menudo, su dolor no se ve, no se cree o se interpreta únicamente a través de su diagnóstico. Algunas relatan que fueron acusadas de exagerar o de imaginar lo que les ocurría, cuando la violencia era completamente real. Destacan que no necesitaban ser juzgadas, sino escuchadas", ha explicado Quintanilla.

El mensaje subraya que las mujeres con problemas de salud mental también sufren violencia y que tienen el mismo derecho a ser creídas, acompañadas y respetadas. Reivindican que no son invisibles, que tienen voz y que merecen vivir sin miedo. La campaña concluye recordando que "romper el silencio es cuidar, escuchar es sanar y acompañar es hacer visible lo invisible".