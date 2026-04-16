Los sambenitos de la catedral de Tui llegan a Ávila en una exposición de la mano de la Red de Juderías

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, acompañado por el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, y el gerente de la Red de Juderías, Iñaki Echeveste, inaugura 'Sambenitos de la catedral de Tui: historia, memoria e infamia' - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un fragmento de la historia de España se puede ver desde este jueves en la sala de exposiciones del Auditorio Municipal de San Francisco, que acoge una muestra dedicada a los sambenitos de la catedral de Tui (Pontevedra), que llegan a Ávila de la mano de la Red de Juderías, a la que pertenece la capital abulense.

El alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, acompañado por el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, y el gerente de la Red de Juderías, Iñaki Echeveste, entre otros, ha inaugurado este jueves 'Sambenitos de la catedral de tui: historia, memoria e infamia', una exposición itinerante que se podrá ver hasta el 17 de mayo en este espacio.

Recién llegada de Madrid, donde ha estado expuesta en el Centro Sefarad, y antes de mostrarse en Sevilla, entre otros destinos, la exposición forma parte de los actos que se están celebrando en Tui para conmemorar los 800 años de la consagración de su catedral y muestra documentos únicos que recogen las condenas que establecía el tribunal de la Inquisición hacia "nuevos cristianos" o judeoconversos.

El museo diocesano de Tui conserva cinco lienzos con 14 sambenitos correspondientes a procesos inquistoriales a personas consideradas herejes y a quienes, entre otras penas, se les imponía una que consistía en prisión domiciliaria, de tal modo que, cada vez que el condenado salía a la calle, debía llevar unos grandes escapularios o sambenitos con una aspa (la de San Andrés) que, al finalizar la condena, se colgaba en la iglesia.

Como un testimonio único de la historia se expone en Ávila esta muestra, integrada por un sambenito y varios documentos, así como panales explicativos, que llama la atención sobre los sambenitos de principios del siglo XVII que se conservan en la catedral de Tui.

La muestra, comisariada por Rafael Sánchez Bargiela, se completa con una conferencia que ofrecerá el comisario de la exposición esta tarde de jueves, a las 19.30 horas, en el Auditorio de San Francisco, con entrada libre hasta completar el aforo.