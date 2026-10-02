Samuel Vázquez (Vox) clama contra el aumento de la criminalidad en Palencia y los efectos de la "invasión migratoria"

Visita de Samuel Vázquez a Palencia . - EUROPA PRESS

PALENCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Seguridad e Inmigración de Vox, Samuel Vázquez, ha defendido la necesidad de preservar la seguridad de la ciudad y ha advertido del impacto negativo de la "invasión migratoria". Vázquez ha apuntado que, por cuestiones geográficas, Palencia todavía no lo ha notado, pero ha advertido de las consecuencias que puede tener en una ciudad pequeña.

El portavoz ha visitado este viernes Palencia tras conocerse el incremento del 20,3 por ciento en el índice de criminalidad de la ciudad, el más alto de España. Vázquez ha señalado que desde 2017 casi se han duplicado las agresiones sexuales a mujeres y las riñas tumultuarias con lesiones graves, y ha acusado al delegado del Gobierno de engañar a la ciudadanía con los índices globales de criminalidad.

El representante de Vox ha insistido en que el aumento de la criminalidad no significa que Palencia sea ya "como Madrid o Barcelona", sino que cualquier incremento se nota mucho por las características de la ciudad. "Palencia todavía es un oasis de seguridad para lo que son otros puntos de España", ha señalado, aunque ha advertido de que ya existen señales de un cambio de tendencia.

En este sentido, ha apuntado que desde 2017 casi se han duplicado las agresiones sexuales a mujeres y los delitos de riña tumultuaria con lesiones graves. Asimismo, ha indicado que en 2017 hubo cero homicidios intentados y cero consumados, frente a los tres del año pasado y los catorce del anterior.

Vázquez también ha censurado que cuando llegan los efectos de la inmigración ilegal descontrolada, una alcaldesa socialista niegue la realidad y anteponga "su maldita ideología a la seguridad de nuestros hijos", ha dicho.

El portavoz de Vox ha criticado al delegado del Gobierno por "engañar a la ciudadanía" utilizando índices globales y ha explicado que en el índice de criminalidad todos los delitos cuentan por igual y que una bajada de los hurtos puede compensar numéricamente el aumento de las violaciones y los homicidios. Además, ha defendido que los balances deben analizarse en periodos de gobierno y ha remitido a los balances estadísticos del Ministerio del Interior de 2017 y 2025 para consultar las cifras que ha expuesto.

Por último, Vázquez ha insistido en la necesidad de prevenir el deterioro de la seguridad. "Palencia es una de esas ciudades donde siempre ha merecido la pena y así queremos que siga siendo", ha concluido.