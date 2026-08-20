San Esteban de Gormaz (Soria) contará con una Oficina de Turismo Digital 24/7 con IA en 14 idiomas

SORIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad soriana de San Esteban de Gormaz contará con una Oficina de Turismo Digital 24 horas los siete días de la semana con inteligencia artificial en 14 idiomas distintos.

El Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz ha formalizado por 52.914 euros el contrato para la implantación e integración en su Plataforma Inteligente de Destino, PID, basada en inteligencia artificial generativa multilingüe.

La actuación forma parte del proyecto "Transformación Digital Integral del Turismo: Experiencia Inmersiva y Sostenible en San Esteban de Gormaz", TDITES, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

La adjudicación y la formalización del contrato aparece recogida en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El pliego establece que la inversión deberá mantenerse operativa durante un periodo mínimo de cinco años.

LAS 24 HORAS DEL DÍA La nueva Oficina de Turismo Digital permitirá prestar atención turística automatizada las 24 horas del día y los siete días de la semana.

El visitante podrá comunicarse con el sistema en lenguaje natural, tanto escrito como hablado, y obtener información sobre los recursos y servicios turísticos del municipio, recomendaciones adaptadas a sus intereses y propuestas de itinerarios de visita. Uno de los principales elementos del proyecto es su capacidad multilingüe.

El servicio deberá funcionar, como mínimo, en 14 idiomas: español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, neerlandés, polaco, ruso, chino mandarín, japonés, coreano, árabe e hindi.

Podrá utilizarse desde la web y los dispositivos móviles, así como mediante códigos QR y los tótems interactivos desplegados en el municipio.

La herramienta se integrará con los distintos activos que conforman la Plataforma Inteligente de Destino de San Esteban de Gormaz.

Entre ellos figuran el inventario turístico digital, la agenda de eventos, los sistemas de señalética inteligente, los tótems interactivos, los sistemas de sensorización urbana y las herramientas de analítica turística y explotación de datos.

El objetivo es que la información permanezca sincronizada y actualizada y que el visitante disponga de un único punto digital de acceso a la oferta turística.

CONTROL DE LAS RESPUESTAS

El pliego establece también garantías específicas para el uso de la inteligencia artificial y el sistema deberá responder exclusivamente a partir de fuentes oficiales del destino y evitar la generación de información no contrastada o no autorizada.

Asimismo, incorporará mecanismos de control de calidad, trazabilidad y auditoría de las respuestas, así como medidas de seguridad frente a usos indebidos o intentos de manipulación.

Los usuarios deberán recibir además información clara de que están interactuando con un sistema de inteligencia artificial.

La herramienta tendrá capacidad para adaptar sus respuestas al nivel de comprensión de cada persona y al canal desde el que se realice la consulta.

También deberá cumplir las exigencias de accesibilidad digital, con atención a la accesibilidad cognitiva y sensorial, la interacción por voz y la adaptación a diferentes dispositivos.

El ámbito de aplicación comprende todo el término municipal de San Esteban de Gormaz, formado por el núcleo principal y sus 18 pedanías, aunque la plataforma se diseña de forma escalable para que sus servicios puedan extenderse en el futuro a otros municipios de la Mancomunidad Mio Cid.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN DESTINO

La Oficina de Turismo Digital se integra en el proyecto TDITES, promovido por el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz dentro de las ayudas del Gobierno de España para el despliegue de plataformas tecnológicas y soluciones digitales en los destinos de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes.

Estas ayudas se encuadran en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de fondos NextGenerationEU, y tienen como órgano gestor a la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, SEGITTUR.

El objetivo global es avanzar hacia un modelo turístico más inteligente, sostenible e innovador que aproveche las nuevas tecnologías para poner en valor el patrimonio y los recursos turísticos de San Esteban de Gormaz.

Entre los resultados perseguidos se encuentran mejorar los servicios al visitante, aumentar las pernoctaciones y el gasto turístico, reforzar la competitividad de las empresas locales y consolidar al municipio como destino turístico rural innovador.

La actuación permitirá, además, avanzar en la implantación del modelo de Destino Turístico Inteligente y en la conexión de la plataforma municipal con el Nodo Central de la Plataforma Inteligente de Destino nacional.