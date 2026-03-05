San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos (León) ofrecen este fin de semana más de 20 kilómetros para la práctica del esquí

Estación invernal de San Isidro, dependiente de la Diputación de León. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones invernales y de montaña gestionadas por la Diputación de León, San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, pondrán a disposición de los usuarios más de 20 kilómetros esquiables durante este fin de semana, siempre y cuando la meteorología lo permita.

Del mismo modo, se prevé que puedan estar operativas 26 pistas, así como una amplia red de remontes que facilitará el acceso a varios sectores. En la estación de San Isidro se encuentran abiertos tres de sus cuatro sectores: Cebolledo, Riopinos y Requejines y 16 pistas de las 35 existentes, lo que supone un total de 15,4 kilómetros esquiables de los 34 que podría poner en servicio la estación. Cinco son verdes, cuatro azules, cinco rojas y dos negras.

La estación cuenta, además, con ocho remontes en funcionamiento: cuatro telesillas, un telesquí y tres cintas transportadoras. La nieve es de tipo primavera, con espesores que oscilan entre los 20 y los 70 centímetros, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Por su parte, la estación de Valle Laciana-Leitariegos encara el fin de semana con 5,15 kilómetros esquiables, diez pistas abiertas (dos verdes, siete azules y una roja) y seis remontes en servicio (tres telesquís, dos telesillas y una cinta transportadora). En lo que respecta a la calidad de la nieve, es de tipo primavera, con espesores de entre 20 y 90 centímetros.

Como es habitual, antes de visitar las estaciones invernales y de montaña gestionadas por la Diputación de León se recomienda a los usuarios consultar la información actualizada sobre su estado, posibles incidencias y previsiones meteorológicas en la página web oficial www.nieveleon.com.